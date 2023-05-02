***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
02.05.2023 17:35
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/05/2023
Karar Sayısı
37
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144784
BIST
17:544.519
En Yüksek
|Değişim
|: -2,15%
|| -99,14
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.507
17:5419,4646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0252
|Açılış
|: 20,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
17:5421,4312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0632
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
17:541.256,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 16,49
|Açılış
|: 1.256,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.259,77
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler17:52
|GRTRK
|25,74
|8.178.679
|% 10,00
|
|ORCAY
|7,60
|105.689.401
|% 9,99
|
|AVHOL
|17,83
|9.954.881
|% 9,99
|
|ULAS
|15,86
|12.127.425
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|32.286.040
|% 9,98
|
|BRKVY
|18,78
|6.756.505
|% -10,06
|
|FLAP
|7,11
|164.152.690
|% -10,00
|
|KOPOL
|45,00
|1.984.804.987
|% -10,00
|
|DAPGM
|35,46
|23.259.056
|% -10,00
|
|OSMEN
|66,25
|22.327.571
|% -9,99
|
|THYAO
|127,20
|3.871.993.136
|% -0,47
|
|EREGL
|32,44
|2.278.066.007
|% -2,11
|
|KOPOL
|45,00
|1.984.804.987
|% -10,00
|
|EUPWR
|78,95
|1.881.507.538
|% 9,96
|
|SISE
|36,74
|1.690.504.528
|% -0,33
|
|EKGYO
|5,79
|945.720.248
|% -3,66
|
|YKBNK
|9,30
|1.089.110.173
|% -1,80
|
|ADESE
|1,25
|120.056.802
|% -0,79
|
|KOZAL
|18,01
|1.577.892.987
|% -4,61
|
|ISCTR
|10,71
|869.513.963
|% -1,11
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4555
|19,4725
|% 0,17
|
|Euro
|21,4124
|21,4292
|% 0,29
|
|Sterlin
|24,2132
|24,3347
|% -0,08
|
|Frank
|21,6980
|21,8287
|% 0,28
|
|Riyal
|5,1751
|5,2010
|% 0,07
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.009
|2.009
|26,52
|
|Altın Gr.
|1.257
|1.257
|17,24
|
|Cumhuriyet
|8.957
|9.093
|-145,00
|
|Tam
|9.188
|9.483
|130,00
|
|Yarım
|4.458
|4.610
|50,00
|
|Çeyrek
|2.232
|2.298
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,74
|15,76
|0,12
|
|B. Petrol
|76,33
|76,33
|-2,98
|