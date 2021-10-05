***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
05.10.2021 09:56
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AHU Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966773
BIST
10:241.393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,16
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.390
10:248,8588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0116
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8414
10:2410,2807
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0132
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3188
En Düşük
10,2565
10:24500,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -3,12
|Açılış
|: 500,59
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
499,44
BIST En Aktif Hisseler10:24
|EMNIS
|20,90
|396.264
|% 9,94
|
|ALMAD
|2,35
|3.281.307
|% 9,81
|
|KERVN
|0,80
|980.750
|% 9,59
|
|GARFA
|15,38
|2.900.343
|% 8,69
|
|NUGYO
|11,16
|10.376.195
|% 8,56
|
|HURGZ
|2,25
|6.031.305
|% -10,00
|
|RALYH
|4,30
|4.100.349
|% -9,85
|
|OYLUM
|7,31
|8.300.955
|% -6,16
|
|MARTI
|1,60
|2.224.128
|% -4,76
|
|YUNSA
|16,23
|3.910.002
|% -3,79
|
|THYAO
|13,95
|180.932.566
|% 0,58
|
|GARAN
|9,18
|176.574.679
|% -0,43
|
|TUPRS
|117,40
|136.679.339
|% 1,21
|
|MAREN
|9,78
|123.889.433
|% -2,69
|
|SISE
|8,17
|104.297.778
|% 0,37
|
|SKBNK
|0,98
|57.868.411
|% 0,00
|
|AGYO
|3,27
|65.801.588
|% 5,83
|
|ODAS
|1,42
|30.031.329
|% -0,70
|
|GARAN
|9,18
|176.574.679
|% -0,43
|
|THYAO
|13,95
|180.932.566
|% 0,58
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8557
|8,8588
|% 0,13
|
|Euro
|10,2756
|10,2807
|% -0,13
|
|Sterlin
|12,0075
|12,0677
|% -0,03
|
|Frank
|9,5149
|9,5722
|% -0,23
|
|Riyal
|2,3532
|2,3650
|% -0,01
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-10,38
|
|Altın Gr.
|500
|501
|-3,16
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|-9,00
|
|Tam
|3.292
|3.374
|-4,20
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|-2,03
|
|Çeyrek
|798
|816
|-1,02
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,59
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,61
|81,61
|0,33
|