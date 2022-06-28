***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
28.06.2022 10:09
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Atlas Portföy İkinci Serbest (TL) Fon Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039600
BIST
10:112.552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 23,12
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.554
En Düşük
2.544
10:1116,6232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0973
|Açılış
|: 16,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,6284
En Düşük
16,5102
10:1117,6063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0799
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,6205
En Düşük
17,4694
10:11976,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 7,78
|Açılış
|: 976,63
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
977,13
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler10:10
|MAKIM
|18,82
|4.568.254
|% 9,99
|
|IHAAS
|32,04
|3.777.312
|% 9,95
|
|BALAT
|14,00
|91.434
|% 8,11
|
|BMSCH
|10,04
|11.540.076
|% 6,81
|
|SELVA
|9,46
|17.110.300
|% 6,05
|
|ISKPL
|5,13
|9.395.420
|% -5,40
|
|PRZMA
|3,42
|362.963
|% -3,66
|
|DAGHL
|26,30
|328.908
|% -2,45
|
|KRSTL
|7,34
|804.618
|% -2,13
|
|GLBMD
|6,74
|247.960
|% -2,03
|
|THYAO
|49,78
|516.247.926
|% 0,44
|
|ARCLK
|79,45
|198.493.047
|% 5,02
|
|EREGL
|27,96
|194.006.357
|% 0,43
|
|TUPRS
|277,80
|140.020.806
|% 1,80
|
|SISE
|21,88
|120.011.864
|% 1,02
|
|ODAS
|3,17
|56.884.254
|% 0,63
|
|EKGYO
|2,61
|39.542.599
|% 1,16
|
|YKBNK
|4,70
|58.516.956
|% 1,08
|
|TSKB
|2,14
|26.495.481
|% 0,94
|
|THYAO
|49,78
|516.247.926
|% 0,44
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6085
|16,6311
|% 0,64
|
|Euro
|17,5881
|17,6117
|% 0,49
|
|Sterlin
|20,3413
|20,4433
|% 0,61
|
|Frank
|17,3220
|17,4263
|% 0,61
|
|Riyal
|4,4140
|4,4361
|% 0,52
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|4,78
|
|Altın Gr.
|977
|977
|7,93
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-131,00
|
|Tam
|6.492
|6.603
|11,00
|
|Yarım
|3.187
|3.230
|6,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.614
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,31
|21,34
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,39
|0,14
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,02
|
Seans Raporu
10:10
daha fazla
-
10:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 24 artarak (% 0.87 ) 2, 778
-
10:25
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:25
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle TEZOL, ECBYO, ISKPL
-
10:25
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR
-
10:25XU100
Endeks 2, 552 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 89 üstünde . İşlem hacmi 2, 757.00 milyon TL de