***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
01.12.2022 10:32
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AHI Fon - Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083382
BIST
10:455.064
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 86,31
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
10:4518,6386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,6584
En Düşük
18,5805
10:4519,3993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 19,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2800
|
19,5220
En Düşük
19,3596
10:451.065,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,65
|Açılış
|: 1.065,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,90
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler10:43
|YGYO
|1,76
|24.086.919
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|18.575.922
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.078.509
|% 10,00
|
|SNICA
|35,46
|326.380.801
|% 9,99
|
|KSTUR
|368,70
|1.099.463
|% 9,99
|
|COSMO
|90,90
|885.093
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,68
|104.884
|% -8,00
|
|YONGA
|42,30
|433.448
|% -7,24
|
|EUYO
|4,64
|3.754.273
|% -5,50
|
|KUVVA
|42,00
|25.200
|% -3,45
|
|THYAO
|124,20
|2.184.322.201
|% 3,50
|
|SISE
|39,60
|1.401.281.257
|% 1,28
|
|KRDMD
|15,05
|1.145.240.488
|% 2,17
|
|YKBNK
|12,04
|882.023.613
|% -0,08
|
|EREGL
|43,06
|852.920.439
|% 0,94
|
|KRDMD
|15,05
|1.145.240.488
|% 2,17
|
|YKBNK
|12,04
|882.023.613
|% -0,08
|
|EKGYO
|7,03
|492.080.277
|% 2,03
|
|SKBNK
|2,73
|179.982.600
|% 0,74
|
|ISCTR
|10,53
|547.782.864
|% 1,64
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6372
|18,6400
|% 0,04
|
|Euro
|19,4209
|19,4298
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,4640
|22,5767
|% 0,32
|
|Frank
|19,6880
|19,8066
|% 0,34
|
|Riyal
|4,9425
|4,9673
|% 0,02
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|6,86
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|6,16
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|14,00
|
|Tam
|7.110
|7.177
|22,00
|
|Yarım
|3.448
|3.509
|11,00
|
|Çeyrek
|1.730
|1.754
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,17
|22,20
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,30
|13,33
|0,03
|
|B. Petrol
|86,48
|86,48
|-0,49
|