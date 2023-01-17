***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
17.01.2023 16:09
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AHN Fon - Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102803
BIST
16:165.294
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 86,16
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.295
En Düşük
5.194
16:1618,7969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0117
|Açılış
|: 19,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
16:1620,3951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0623
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,4120
En Düşük
20,2241
16:161.152,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -5,32
|Açılış
|: 1.152,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.150,47
BIST En Aktif Hisseler16:14
|DURDO
|44,22
|21.043.547
|% 10,00
|
|BEYAZ
|20,46
|31.744.233
|% 10,00
|
|ARMDA
|337,70
|20.543.030
|% 10,00
|
|PCILT
|32,78
|38.103.238
|% 10,00
|
|GESAN
|242,50
|620.951.084
|% 9,98
|
|UMPAS
|4,81
|2.300.110
|% -9,93
|
|UZERB
|170,50
|1.221.701
|% -9,31
|
|POLTK
|1.510,00
|76.190.143
|% -7,93
|
|MSGYO
|6,96
|43.628.864
|% -6,33
|
|DIRIT
|6,66
|303.181
|% -4,86
|
|EREGL
|41,04
|9.191.897.398
|% 0,05
|
|KRDMD
|20,18
|8.813.396.710
|% 6,60
|
|THYAO
|145,00
|7.331.903.676
|% 0,42
|
|TUPRS
|565,80
|4.698.138.547
|% 4,72
|
|EKGYO
|8,55
|3.899.857.448
|% 4,52
|
|EKGYO
|8,55
|3.899.857.448
|% 4,52
|
|KRDMD
|20,18
|8.813.396.710
|% 6,60
|
|YKBNK
|9,85
|2.440.608.328
|% 1,23
|
|EREGL
|41,04
|9.191.897.398
|% 0,05
|
|VAKBN
|10,71
|2.052.169.695
|% 2,19
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7897
|18,7946
|% 0,05
|
|Euro
|20,3696
|20,3805
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,9325
|23,0476
|% 0,40
|
|Frank
|20,3018
|20,4241
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9883
|5,0134
|% 0,02
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.911
|-6,12
|
|Altın Gr.
|1.153
|1.153
|-5,51
|
|Cumhuriyet
|7.793
|7.911
|-3,00
|
|Tam
|7.829
|7.883
|-17,00
|
|Yarım
|3.815
|3.857
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.913
|1.929
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,07
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,51
|14,52
|-0,19
|
|B. Petrol
|85,63
|85,63
|1,17
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 70, 82 artarak (% 1.53 ) 4, 704
-
16:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PCILT, SDTTR, DAGI, SOKE, ONCSM, BEYAZ, DURDO, ARMDA, TLMAN, KRDMA
-
16:27
SDTTR, VKING, PENTA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:27
DIRIT, ATSYH, YESIL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:27
Bu seansda işlem gören 247 hisse senedinden 146 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 90 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 11 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem