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***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu

17.01.2023 16:09
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu


***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )

Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu

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AHN Fon - Yatırımcı Bilgi Formu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102803


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
16:165.294
Değişim :  1,65% |  86,16
Açılış :  5.223  
Önceki Kapanış :  5.208  
En Yüksek
5.295 En Düşük
5.194
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:14
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DURDO 44,22 21.043.547 % 10,00  
BEYAZ 20,46 31.744.233 % 10,00  
ARMDA 337,70 20.543.030 % 10,00  
PCILT 32,78 38.103.238 % 10,00  
GESAN 242,50 620.951.084 % 9,98  
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16:14 Alış Satış %  
Dolar 18,7897 18,7946 % 0,05  
Euro 20,3696 20,3805 % 0,23  
Sterlin 22,9325 23,0476 % 0,40  
Frank 20,3018 20,4241 % 0,52  
Riyal 4,9883 5,0134 % 0,02  
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16:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.910 1.911 -6,12  
Altın Gr. 1.153 1.153 -5,51  
Cumhuriyet 7.793 7.911 -3,00  
Tam 7.829 7.883 -17,00  
Yarım 3.815 3.857 -9,00  
Çeyrek 1.913 1.929 -4,00  
Gümüş.Ons 24,03 24,07 -0,28  
Gümüş Gr. 14,51 14,52 -0,19  
B. Petrol 85,63 85,63 1,17  
Seans Raporu 16:14
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