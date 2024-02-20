***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
20.02.2024 10:59
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DFI- YATIRIMCI BİLGİ FORMU 20 02 2024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250719
BIST
'
13:399.292
En Düşük
|Değişim
|: 1,04%
|| 95,19
|Açılış
|: 9.239
|
|Önceki Kapanış
|: 9.196
|
9.200
En Yüksek
9.308
13:3930,9028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0627
|Açılış
|: 31,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 31,0150
|
30,9250
En Düşük
30,7911
13:3933,4209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1383
|Açılış
|: 33,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,3500
|
33,7005
En Düşük
33,2101
13:392.013,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 13,48
|Açılış
|: 2.013,88
|
|Önceki Kapanış
|: 2.000,40
|
2.014,06
En Düşük
1.997,67
BIST En Aktif Hisseler13:37
|TURGG
|687,50
|102.668.458
|% 10,00
|
|MIATK
|68,85
|3.584.139.705
|% 9,98
|
|EUKYO
|24,68
|41.481.059
|% 9,98
|
|DYOBY
|32,44
|242.147.554
|% 9,97
|
|DOBUR
|108,10
|157.341.802
|% 9,97
|
|ETYAT
|16,18
|38.770.871
|% -9,96
|
|SELGD
|52,20
|1.405.328
|% -7,45
|
|CUSAN
|25,84
|55.110.130
|% -6,71
|
|GRNYO
|9,29
|13.833.804
|% -5,01
|
|CASA
|100,00
|3.393.700
|% -4,76
|
|THYAO
|281,50
|5.358.137.653
|% 1,08
|
|MIATK
|68,85
|3.584.139.705
|% 9,98
|
|GUBRF
|209,30
|3.496.187.686
|% 5,87
|
|EREGL
|48,52
|2.990.549.776
|% 0,41
|
|SASA
|42,94
|2.489.876.545
|% -0,46
|
|ZOREN
|6,11
|1.870.719.177
|% 0,49
|
|EKGYO
|10,60
|1.291.367.944
|% 0,76
|
|KLGYO
|5,35
|523.713.937
|% 9,86
|
|AKFGY
|2,39
|201.038.781
|% -0,42
|
|QUAGR
|4,79
|370.872.795
|% 3,90
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8979
|30,9035
|% 0,21
|
|Euro
|33,4181
|33,4248
|% 0,43
|
|Sterlin
|38,8623
|39,0572
|% 0,33
|
|Frank
|34,9478
|35,1583
|% 0,40
|
|Riyal
|8,2144
|8,2556
|% 0,20
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,10
|23,12
|% 0,66
|
|Platin
|908,87
|911,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,52
|972,16
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,11
|83,11
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,42
|2.026,72
|% 0,66
|