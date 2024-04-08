***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
08.04.2024 12:40
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Açıklamalar
TAL FON - YATIRIMCI BİLGİ FORMU 08.04.2024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269846
BIST
'
14:049.722
En Düşük
|Değişim
|: 1,07%
|| 102,68
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.736
14:0432,0809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0651
|Açılış
|: 32,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,1936
En Düşük
31,8845
14:0434,9144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1619
|Açılış
|: 34,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0239
En Düşük
34,6182
14:042.411,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 13,15
|Açılış
|: 2.411,57
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.419,23
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler14:04
|ENTRA
|13,31
|16.471.165
|% 10,00
|
|BARMA
|20,02
|89.199.758
|% 10,00
|
|ODINE
|75,35
|413.946.940
|% 10,00
|
|TETMT
|12.242,50
|30.357.810
|% 10,00
|
|ASUZU
|104,60
|305.659.368
|% 9,99
|
|FONET
|27,90
|54.740.944
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|12.169.313
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,99
|940.664.195
|% -9,56
|
|GENIL
|60,45
|178.927.590
|% -5,10
|
|UMPAS
|11,60
|574.455
|% -5,00
|
|THYAO
|310,00
|6.891.249.877
|% 0,90
|
|ISCTR
|12,97
|3.762.029.815
|% 1,65
|
|YKBNK
|30,54
|2.514.877.173
|% 1,13
|
|TUPRS
|180,50
|2.369.812.306
|% 0,45
|
|EREGL
|42,00
|2.222.513.544
|% 1,50
|
|ISCTR
|12,97
|3.762.029.815
|% 1,65
|
|ZOREN
|5,85
|747.051.784
|% 1,74
|
|VAKBN
|17,65
|2.067.732.692
|% 6,07
|
|EKGYO
|10,30
|1.134.358.516
|% 4,25
|
|PEKGY
|8,99
|940.664.195
|% -9,56
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0744
|32,0809
|% 0,20
|
|Euro
|34,8975
|34,9144
|% 0,47
|
|Sterlin
|40,5719
|40,7752
|% 0,61
|
|Frank
|35,4563
|35,6340
|% 0,22
|
|Riyal
|8,5619
|8,6048
|% 0,59
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,82
|27,86
|% 0,66
|
|Platin
|943,20
|944,28
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.019,71
|1.022,10
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,51
|90,51
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.340,15
|2.340,57
|% 0,66
|