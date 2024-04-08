***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
08.04.2024 12:48
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AHU FON - YATIRIMCI BİLGİ FORMU 08.04.2024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269850
BIST
'
14:069.711
En Düşük
|Değişim
|: 0,96%
|| 92,46
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.736
14:0632,0820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0662
|Açılış
|: 32,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,1936
En Düşük
31,8845
14:0634,9626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,2101
|Açılış
|: 34,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0239
En Düşük
34,6182
14:062.412,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 14,35
|Açılış
|: 2.412,77
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.419,23
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler14:02
|ENTRA
|13,31
|16.504.333
|% 10,00
|
|ODINE
|75,35
|414.725.456
|% 10,00
|
|BARMA
|20,02
|89.200.358
|% 10,00
|
|TETMT
|12.242,50
|30.357.810
|% 10,00
|
|ASUZU
|104,60
|305.659.368
|% 9,99
|
|FONET
|27,90
|59.720.731
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|12.226.552
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,98
|951.332.910
|% -9,66
|
|KERVN
|1,95
|880.538
|% -8,02
|
|GENIL
|60,45
|179.707.125
|% -5,10
|
|THYAO
|309,50
|6.938.202.801
|% 0,73
|
|ISCTR
|12,95
|3.773.632.096
|% 1,49
|
|YKBNK
|30,56
|2.526.472.241
|% 1,19
|
|TUPRS
|180,30
|2.385.937.281
|% 0,33
|
|EREGL
|41,98
|2.235.150.317
|% 1,45
|
|ISCTR
|12,95
|3.773.632.096
|% 1,49
|
|ZOREN
|5,85
|756.901.043
|% 1,74
|
|VAKBN
|17,55
|2.120.571.434
|% 5,47
|
|EKGYO
|10,29
|1.135.100.285
|% 4,15
|
|PEKGY
|8,98
|951.332.910
|% -9,66
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0744
|32,0809
|% 0,20
|
|Euro
|34,8975
|34,9144
|% 0,47
|
|Sterlin
|40,5703
|40,7736
|% 0,60
|
|Frank
|35,4543
|35,6320
|% 0,22
|
|Riyal
|8,5619
|8,6048
|% 0,59
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,82
|27,85
|% 0,66
|
|Platin
|942,72
|944,46
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.020,80
|1.025,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,47
|90,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.341,04
|2.341,25
|% 0,66
|