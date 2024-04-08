***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
08.04.2024 12:50
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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AHI FON - YATIRIMCI BİLGİ FORMU 08.04.2024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269868
BIST
'
14:069.712
En Düşük
|Değişim
|: 0,97%
|| 93,20
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.736
14:0632,0854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0696
|Açılış
|: 32,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,1936
En Düşük
31,8845
14:0634,9488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1963
|Açılış
|: 34,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0239
En Düşük
34,6182
14:062.412,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 14,35
|Açılış
|: 2.412,77
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.419,23
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler14:02
|ODINE
|75,35
|415.159.548
|% 10,00
|
|ENTRA
|13,31
|16.537.888
|% 10,00
|
|BARMA
|20,02
|89.202.080
|% 10,00
|
|TETMT
|12.242,50
|30.357.810
|% 10,00
|
|ASUZU
|104,60
|305.659.368
|% 9,99
|
|FONET
|27,90
|59.720.731
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|12.235.799
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,95
|983.655.530
|% -9,96
|
|KERVN
|1,95
|880.538
|% -8,02
|
|GENIL
|60,50
|180.364.430
|% -5,02
|
|THYAO
|309,75
|6.959.898.314
|% 0,81
|
|ISCTR
|12,96
|3.788.013.588
|% 1,57
|
|YKBNK
|30,56
|2.530.802.993
|% 1,19
|
|TUPRS
|180,20
|2.393.740.604
|% 0,28
|
|EREGL
|42,00
|2.237.649.027
|% 1,50
|
|ISCTR
|12,96
|3.788.013.588
|% 1,57
|
|ZOREN
|5,86
|759.152.696
|% 1,91
|
|VAKBN
|17,55
|2.126.889.760
|% 5,47
|
|EKGYO
|10,30
|1.135.208.416
|% 4,25
|
|PEKGY
|8,95
|983.655.530
|% -9,96
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0765
|32,0854
|% 0,22
|
|Euro
|34,8955
|34,9488
|% 0,56
|
|Sterlin
|40,5671
|40,7704
|% 0,59
|
|Frank
|35,4543
|35,6320
|% 0,22
|
|Riyal
|8,5619
|8,6048
|% 0,59
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,80
|27,84
|% 0,66
|
|Platin
|942,71
|944,43
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.019,77
|1.023,51
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,44
|90,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.340,46
|2.341,01
|% 0,66
|