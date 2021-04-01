***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.04.2021 16:26
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021 Hesap Dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince şirketimizin 2021 Hesap Dönemi Bağımsız Denetimini yapmak üzere, Denetimden Sorumlu Komitemizin önerileri doğrultusunda BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. (Member, BDO International Netwotk) ‘nin seçilmesine ve Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922610
BIST
16:411.419
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 27,44
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.423
En Düşük
1.399
16:418,1471
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,0928
|Açılış
|: 8,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1041
16:419,6227
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0459
|Açılış
|: 9,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5507
16:41451,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,50
|Açılış
|: 451,82
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler16:41
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|JANTS
|751,90
|8.365.639
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|50.020.095
|% 9,99
|
|SAYAS
|31,94
|69.358.551
|% 9,99
|
|RAYSG
|12,88
|2.040.522
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SONME
|54,00
|3.602.441
|% -7,61
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|GARAN
|6,97
|3.529.469.946
|% 4,19
|
|FROTO
|205,20
|941.339.150
|% 6,16
|
|BJKAS
|9,16
|817.965.644
|% 9,96
|
|SASA
|46,38
|812.228.592
|% 2,79
|
|KOZAL
|120,10
|746.779.118
|% 0,92
|
|GARAN
|6,97
|3.529.469.946
|% 4,19
|
|SKBNK
|1,23
|266.357.941
|% 3,36
|
|EKGYO
|1,90
|276.195.199
|% -0,52
|
|TSKB
|1,38
|182.314.207
|% 2,22
|
|PETKM
|6,05
|630.564.786
|% 5,22
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1426
|8,1471
|% -1,13
|
|Euro
|9,6015
|9,6227
|% -0,47
|
|Sterlin
|11,2161
|11,2723
|% -0,94
|
|Frank
|8,5922
|8,6440
|% -1,17
|
|Riyal
|2,1647
|2,1756
|% -1,17
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|19,60
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.027
|2,00
|
|Tam
|2.971
|3.046
|4,69
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|2,26
|
|Çeyrek
|720
|737
|1,13
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,70
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,57
|63,57
|0,83
|