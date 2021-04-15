***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.04.2021 21:31
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021 Hesap Dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
15.04.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 15.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Şirketimizin 2021 Hesap Dönemi Bağımsız Denetimini yapmak üzere, BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. (Member, BDO International Network)'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928653
BIST
18:051.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,43
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
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1.419
En Düşük
1.398
18:058,0107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0600
|Açılış
|: 8,0700
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|Önceki Kapanış
|: 8,0900
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8,1571
En Düşük
8,0042
18:059,6315
En Yüksek
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|: -0,53%
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|Açılış
|: 9,6400
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|Önceki Kapanış
|: 9,6550
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9,7728
En Düşük
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En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
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|Açılış
|: 455,50
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|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
459,75
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRGYO
|3,85
|273.156.662
|% 10,00
|
|SONME
|36,10
|2.785.068
|% 9,99
|
|CEOEM
|6,94
|81.928.484
|% 9,98
|
|QUAGR
|26,48
|1.140.313.456
|% 9,97
|
|BTCIM
|13,73
|8.356.750
|% 9,93
|
|ITTFH
|2,34
|165.091.996
|% -10,00
|
|UTPYA
|18,45
|2.136.861
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|503.548.513
|% -9,99
|
|EPLAS
|28,46
|2.820.556
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.781.448
|% -9,99
|
|GARAN
|7,31
|5.842.048.396
|% 4,58
|
|EREGL
|18,03
|1.754.368.451
|% 2,91
|
|KRDMD
|7,58
|1.397.039.178
|% 2,43
|
|MTRKS
|50,70
|1.347.809.817
|% -6,97
|
|SASA
|45,32
|1.285.007.094
|% -2,62
|
|GARAN
|7,31
|5.842.048.396
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,21
|1.242.199.220
|% 2,79
|
|ODAS
|3,68
|859.707.735
|% 0,82
|
|EKGYO
|1,84
|405.420.357
|% -1,60
|
|TSKB
|1,34
|284.380.391
|% 0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0092
|8,0107
|% -0,74
|
|Euro
|9,6050
|9,6315
|% -0,53
|
|Sterlin
|11,0229
|11,0782
|% -0,49
|
|Frank
|8,6633
|8,7155
|% -0,46
|
|Riyal
|2,1310
|2,1417
|% -0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.766
|29,12
|
|Altın Gr.
|455
|455
|5,17
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.050
|8,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|6,69
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|3,24
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,89
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,68
|0,08
|
|B. Petrol
|66,81
|66,81
|0,23
|