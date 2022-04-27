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***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

27.04.2022 18:29
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022 Hesap Dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27.04.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin 27.04.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Şirketimizin 2022 Hesap Dönemi Bağımsız Denetimini yapmak üzere, BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. (Member, BDO International Network)'nin seçilmesine karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024435


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