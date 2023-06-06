***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.06.2023 23:21
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2023 - 29.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023 Hesap Dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.05.2023
Tescil Tarihi
06.06.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
6 Haziran 2023 - Sayı: 10846
Açıklamalar
Şirketimizin 29.05.2023 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince, 2023 yılı hesap dönemi bağımsız denetimini yapmak üzere, BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiş ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06.06.2023 tarihinde tescil edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156611
BIST
18:055.389
En Düşük
|Değişim
|: 0,30%
|| 16,14
|Açılış
|: 5.372
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.315
En Yüksek
5.440
18:0521,9133
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,3447
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2100
|
21,9133
En Düşük
21,5447
18:0523,6947
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 0,5466
|Açılış
|: 23,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
23,6947
En Düşük
23,1104
18:051.372,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 11,66
|Açılış
|: 1.372,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361,27
|
1.373,80
En Düşük
1.360,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLGYO
|2,86
|521.824.350
|% 10,00
|
|BURVA
|44,48
|114.365.401
|% 9,99
|
|EKIZ
|16,96
|5.334.183
|% 9,99
|
|BURCE
|165,30
|177.055.393
|% 9,98
|
|PENTA
|19,09
|341.491.063
|% 9,97
|
|IMASM
|21,80
|697.646.665
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|55.595.086
|% -9,97
|
|DOGUB
|18,65
|77.725.498
|% -9,02
|
|MARKA
|11,39
|74.877.944
|% -8,00
|
|OZRDN
|15,03
|26.525.995
|% -7,62
|
|THYAO
|165,40
|9.499.653.585
|% 0,55
|
|SASA
|66,35
|6.930.203.649
|% 4,00
|
|KCHOL
|93,90
|5.046.911.002
|% 0,11
|
|ASELS
|52,05
|4.846.531.482
|% 1,86
|
|AKBNK
|18,04
|3.909.625.396
|% -0,72
|
|EKGYO
|7,45
|2.373.828.714
|% -1,97
|
|ISCTR
|12,75
|3.152.906.602
|% 0,95
|
|YKBNK
|11,95
|2.892.626.616
|% -0,99
|
|AKBNK
|18,04
|3.909.625.396
|% -0,72
|
|KLGYO
|2,86
|521.824.350
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,7875
|21,9348
|% 1,70
|
|Euro
|23,3802
|23,6172
|% 2,03
|
|Sterlin
|26,8496
|26,9842
|% 0,54
|
|Frank
|23,7876
|23,9309
|% 0,52
|
|Riyal
|5,7638
|5,7927
|% 0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.964
|1,70
|
|Altın Gr.
|1.369
|1.369
|8,07
|
|Cumhuriyet
|9.243
|9.383
|229,00
|
|Tam
|9.195
|9.434
|233,09
|
|Yarım
|4.553
|4.658
|31,00
|
|Çeyrek
|2.270
|2.329
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|16,43
|16,46
|0,09
|
|B. Petrol
|75,97
|75,97
|-0,74
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ODAS, GARAN, AKBNK
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17:59
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 83 kaybederek (% -0.02 ) 4, 836
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17:59
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