***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.05.2023 - 29.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıBDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2023 Hesap DönemiSeçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi29.05.2023Tescil Tarihi06.06.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su6 Haziran 2023 - Sayı: 10846AçıklamalarŞirketimizin 29.05.2023 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince, 2023 yılı hesap dönemi bağımsız denetimini yapmak üzere, BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiş ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06.06.2023 tarihinde tescil edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156611BIST