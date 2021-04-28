***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Şirket Esas Sözleşmesinin (32) nci maddesinin tadiline ilişkin olarak 28.04.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur. Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932072BIST