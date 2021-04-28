***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
28.04.2021 21:21
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Şirket Esas Sözleşmesinin (32) nci maddesinin tadiline ilişkin olarak 28.04.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932072
BIST
18:051.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,09
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.380
18:058,1935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0048
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2020
En Düşük
8,1835
18:059,9428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0065
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9676
En Düşük
9,9254
18:05469,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,51
|Açılış
|: 469,48
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,66
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|19,03
|292.301
|% 10,00
|
|SONME
|35,94
|3.925.103
|% 9,98
|
|UZERB
|45,64
|449.052
|% 9,98
|
|MERIT
|224,00
|1.363.712
|% 9,97
|
|INTEM
|42,14
|3.820.932
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|92.605.145
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.744.956
|% -9,98
|
|NIBAS
|15,18
|12.482.907
|% -9,96
|
|KERVN
|0,73
|961.480
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.044.041
|% -9,78
|
|EREGL
|18,94
|1.148.210.655
|% -2,62
|
|KRDMD
|7,02
|846.975.284
|% -1,27
|
|GARAN
|7,12
|838.683.651
|% 0,00
|
|PETKM
|6,52
|690.266.226
|% 0,00
|
|THYAO
|12,01
|671.017.094
|% 0,67
|
|YKBNK
|2,10
|381.131.568
|% 0,96
|
|KRDMD
|7,02
|846.975.284
|% -1,27
|
|GARAN
|7,12
|838.683.651
|% 0,00
|
|PETKM
|6,52
|690.266.226
|% 0,00
|
|GWIND
|4,82
|504.666.686
|% -8,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1869
|8,1935
|% 0,06
|
|Euro
|9,9372
|9,9428
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,3902
|11,4474
|% 0,04
|
|Frank
|8,9748
|9,0289
|% 0,27
|
|Riyal
|2,1786
|2,1896
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.782
|-0,52
|
|Altın Gr.
|469
|469
|0,41
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,20
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|-0,03
|
|B. Petrol
|66,55
|66,55
|0,68
|