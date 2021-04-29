***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
29.04.2021 21:20
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.04.2021 - 28.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Şirket Esas Sözleşmesinin (32) nci maddesinin tadiline ilişkin olarak 28.04.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur. Başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 29.04.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-5730 sayılı yazısı ile kabul edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932852
BIST
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|Alış
|Satış
|%
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|3.159
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|Tam
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|48,34
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