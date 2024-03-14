***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından1. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni 2024 yılında 5 yıllık süreyi doldurması nedeniyle süre uzatım izni alınmasına, kayıtlı sermayesi 500.000.000,00 TL olan şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına, bu nedenle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II–18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeniden izin alınmasına,2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin ekteki şekilde tadiline, Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin gerekli onayların alınmasını müteakip kayıtlı sermaye tavanının yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına,3. Ayrıca ekteki tadil metni uyarınca Esas Sözleşmemizin- "Holdingin Süresi" başlıklı 7. maddesinin, "Devir Serbestisi" başlıklı 24. maddesinin "Payların Devri ve Üzerinde Rehin ve İntifa Hakkı Tesisi" başlığı ile 10. maddeye taşınarak, "Borçlanma Araçları ile Borçlanma Aracı Niteliğindeki Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı" başlıklı 27. maddesinin "Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı" başlığı ile 11. maddeye taşınarak, "Olağan ve Olağan Üstü Genel Kurullar" başlıklı 48. maddesinin "Genel Kurul" başlığı ile 20. maddeye taşınarak, "Oy Hakkının Kullanılması" başlıklı 53. maddesinin "Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım" başlığı ile 21. maddeye taşınarak, "Safi Karın Tesbiti" başlıklı 57. maddesinin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlığı ile 24. maddeye taşınarak, "İlanlar" başlıklı 64. maddesinin aynı başlıkla 25. maddeye taşınarak tadil edilmesine,- "Nakdi İştirak Taahhütlerinin Tediyesi" başlıklı 9. Maddesinin, "Hisse Ve İntifa Senedi Kuponlarının Mülkiyeti" başlıklı 17. maddesinin, "Sermayenin Arttırılması ve Eksiltilmesi" başlıklı 26. maddesinin, "İmza Yetkisi" başlıklı 35. maddesinin, "Görevi" başlıklı 38. maddesinin, "Teşekkülü ve Seçilme Ehliyeti" başlıklı 39. maddesinin, "Vazife Müddeti" başlıklı 40. maddesinin, "Teşkilat" başlıklı 41. maddesinin, "Çalışma ve Toplantı Düzeni" başlıklı 42. maddesinin, "Ödenek" başlıklı 43. maddesinin, "Bakanlık Temsilcisi" başlıklı 49. maddesinin, "Çağrı" başlıklı 50. maddesinin, "Çağrıda Usül" başlıklı 51. maddesinin, "Oy Hakkı" başlıklı 52. maddesinin, "Üzerinde Haklar İhdas Olunmuş Payların Oy Hakkının Kullanımı ve Temsil" başlıklı 54. maddesinin, "Safi Karın Dağıtımı" başlıklı 58. maddesinin, "Temettünün Dağıtımı" başlıklı 59. maddesinin, "Yedek Akçeler" başlıklı 60. maddesinin esas sözleşmeden çıkarılmasına,herhangi bir tadil olmaksızın, 18 numaralı madde 9. madde olarak, 28 numaralı madde 12. madde olarak, 30 numaralı madde 13. madde olarak, 32 numaralı madde 14.madde olarak, 33 numaralı madde 15. madde olarak, 34 numaralı madde 16. madde olarak, 36 numaralı madde 17. madde olarak, 37 numaralı madde 18. madde olarak, 44 numaralı madde 19. madde olarak, 55 numaralı madde 22. madde olarak, 56 numaralı madde 23. madde olarak, 61 numaralı madde 25. madde olarak, 62 numaralı madde 26. madde olarak, 63 numaralı madde 27. madde olarak, 64 numaralı madde 28. madde olarak, 66 numaralı madde 29. madde olarak 67 numaralı madde 30. madde olarak madde numaralarının değiştirilmesine,ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına,4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun izninin alınması akabinde Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine ve Esas Sözleşme tadilinin ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına,karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258921BIST