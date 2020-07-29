***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
29.07.2020 11:25
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
E
sas Sözleşmemizin 8. maddesinin tadili 28.07.2020 tarih ve 10127 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiş olup, yürürlükteki Esas Sözleşme ekte sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8,18,24,26,34,51,54 ve 56.maddelerinin tadili 13,26,25.maddelerinin sözleşmeden kaldırılması. 23/05/2006 26/05/2006 6564
8 26/12/2006 29/12/2006 6715
5 24/05/2011 30/05/2011 7825
8,28,51 ve 67.maddelerin tadili. 01/06/2012 07/06/2012 8085
8. maddenin tadili 12/05/2016 18/05/2016 9078
8 12/09/2018 18/09/2018 9662
8 12/09/2018 25/09/2018 9667 (Düzeltme İlanı)
8 24/07/2020 28/07/2020 10127
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863213
BIST