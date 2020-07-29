***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarsas Sözleşmemizin 8. maddesinin tadili 28.07.2020 tarih ve 10127 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiş olup, yürürlükteki Esas Sözleşme ekte sunulmuştur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No8,18,24,26,34,51,54 ve 56.maddelerinin tadili 13,26,25.maddelerinin sözleşmeden kaldırılması. 23/05/2006 26/05/2006 65648 26/12/2006 29/12/2006 67155 24/05/2011 30/05/2011 78258,28,51 ve 67.maddelerin tadili. 01/06/2012 07/06/2012 80858. maddenin tadili 12/05/2016 18/05/2016 90788 12/09/2018 18/09/2018 96628 12/09/2018 25/09/2018 9667 (Düzeltme İlanı)8 24/07/2020 28/07/2020 10127http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863213BIST