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***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

26.09.2023 19:57
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/09/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Alarko Havacılık Endüstri Yatırımları Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Özellikle büyük gövdeli yolcu uçaklarının kargo uçaklarına dönüşüm ve modifikasyonun yapılması ve bununla ilgili prototiplerin geliştirilmesi, ilgili uluslararası lisansların alınması, buna yönelik parçaların üretilmesi ve bu parçalar ile söz konusu dönüşüm ve modifikasyonların uluslararası standart ve yetkilere sahip hangarlarda yolcu uçaklarına uygulanması ve ilgili uçakların alım satım işleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
30.000.000,- TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
26.09.2023
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
30.000.000,- TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1,00 TL
Toplam Tutar
30.000.000,- TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,095
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,421
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Yeni Şirket Kuruluşu
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yeni Şirket Kuruluşu
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Yeni Şirket Kuruluşu ( Beher Pay 1,00 TL)
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yeni Şirket Kuruluşu
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından
Havacılık sektöründe faaliyet göstermek üzere 30.000.000,- TL (otuzmilyonTürkLirası) sermayeli bir anonim şirketin kurulmasına karar verildiği daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.
Söz konusu şirket, "Alarko Havacılık Endüstri Yatırımları Anonim Şirketi'' unvanı ile kurulmuş olup 26.09.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197503


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TETMT 2.594,90 114.590.327 % 10,00  
ALCAR 1.050,50 87.068.386 % 10,00  
KUVVA 66,00 9.175.076 % 10,00  
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Çeyrek 2.763 2.799 -12,00  
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