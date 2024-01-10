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***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

10.01.2024 19:19
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/01/2024
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Bağlı Ortaklığımız halka açık şirket olmadığından bağımsız yönetim kurulu üyesi yoktur.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
ALFOR AVIATION AND TECHNICAL SERVICES LIMITED
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yolcu uçaklarına teknik modifikasyon yapmak, yolcu uçaklarını kargo uçaklarına dönüştürmek, havacılık sektöründe faaliyette bulunmak.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
100 GBP
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
10.01.2024
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
51 GBP
Beher Payın Alış Fiyatı
2 GBP
Toplam Tutar
102 GBP
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%51
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%51
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%51
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,00001
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,00005
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Ian Sidsaff
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu Değil.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Bağlı Ortaklığımız Alarko Havacılık Endüstri Yatırımları A.Ş. tarafından,
Sayın Ian Sidsaff'ın maliki bulunduğu, İngiltere ve Galler Şirket Sicili nezdinde tescil edilmiş olan ALFOR AVIATION AND TECHNICAL SERVICES LIMITED'in sermayesinin %51'ini temsil eden 51,00 GBP nominal değerli 51 adet hissesinin toplam 102,00 GBP bedelle satın alınmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238223


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Platin 921,20 922,72 % 0,66  
Paladyum 996,83 1.002,36 % 0,66  
Brent Pet. 76,78 76,78 % 0,66  
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