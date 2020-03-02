***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler26 223.467.000 -787.396 -3.479.764 50.217.274 67.824 12.587.289 899.194.901 234.945.793 1.416.212.921 321.015.139 1.737.228.060Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler11.527.744 11.527.744 -182.955 11.344.789Diğer Düzeltmeler7.254.679 7.254.679 7.254.679Düzeltmelerden Sonraki Tutar223.467.000 -787.396 -3.479.764 50.217.274 67.824 12.587.289 910.722.645 242.200.472 1.434.995.344 320.832.184 1.755.827.528Transferler3.502.994 238.697.478 -242.200.472Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.135.685 27.066.389 -267.725 -193.977.025 -166.042.676 101.357.016 -64.685.660Dönem Karı (Zararı)-193.977.025 -193.977.025 106.368.350 -87.608.675Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.135.685 27.066.389 -267.725 27.934.349 -5.011.334 22.923.015Sermaye Arttırımı211.533.000 -211.533.000Kar Payları34 -60.123.057 -60.123.057 -7.497.934 -67.620.991Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-24.999.945 -24.999.945 -24.999.945Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-748.487 -10.312.314 -445.626 -11.506.427 32.607.619 21.101.192Dönem Sonu Bakiyeler26 435.000.000 -24.999.945 -1.535.883 -2.344.079 66.971.349 -199.901 16.090.283 877.318.440 -193.977.025 1.172.323.239 447.298.885 1.619.622.124Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler26 435.000.000 -24.999.945 -1.535.883 -2.344.079 66.971.349 -199.901 16.090.283 877.318.440 -193.977.025 1.172.323.239 447.298.885 1.619.622.124Diğer Düzeltmeler2(iii) 12.200.241 12.200.241 -12.200.241Düzeltmelerden Sonraki Tutar435.000.000 -12.799.704 -1.535.883 -2.344.079 66.971.349 -199.901 16.090.283 877.318.440 -193.977.025 1.184.523.480 435.098.644 1.619.622.124Transferler2.383.585 -196.360.610 193.977.025Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.909.853 16.966.284 190.190 384.796.945 395.043.566 78.068.285 473.111.851Dönem Karı (Zararı)384.796.945 384.796.945 70.913.319 455.710.264Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.909.853 16.966.284 190.190 10.246.621 7.154.966 17.401.587Kar Payları34 615.341 -73.948.978 -73.333.637 -14.384.780 -87.718.417Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-16 -10.577 -10.593 10.593Dönem Sonu Bakiyeler26 435.000.000 -12.184.363 -1.535.883 -9.253.948 83.937.633 -9.711 18.473.868 606.998.275 384.796.945 1.506.222.816 498.792.742 2.005.015.558Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI79.816.873 459.079.746Dönem Karı (Zararı)455.710.264 -87.608.675Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-81.119.652 344.478.958Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19,20 41.466.708 42.664.492Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler31 11.314.917 45.142.606Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.610.326 10.401.731Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18.722.261 -8.655.502Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.453.589 20.113.772Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler13,16 -25.685.153 -31.847.662Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler15 -124.027.017 227.077.303Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler33 52.012.262 46.878.684Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-27.824.546 3.374.111Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-3.838.612 547.112Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-26.266.830 -14.870.853Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-4.150.379 3.653.164İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-298.615.442 204.664.592Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -151.815.603 -39.851.446Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -11.408.488 -7.690.628Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler12 -19.206.053 -18.442.436Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 121.771.671 -72.072.806Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 8.581.217 -953.641Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -79.880.902 255.985.620Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)24 -1.587.585 4.092.962Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler12 -128.153.948 101.894.314Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 33.203.661 32.886.449Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)14 -14.338.207 -61.696.209İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-55.781.205 10.512.413Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları75.975.170 461.534.875Alınan Faiz30 30.916.061 29.782.665Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -4.951.329 -3.697.998Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler22 -3.386.579 -284.696Vergi İadeleri (Ödemeleri)-18.736.450 -28.255.100YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI50.623.266 -199.854.788Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -80.278.790Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri6 43.100.688 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları6 0 -29.353.855Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri43.281.236 4.774.188Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -44.198.601 -95.683.654Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri13.081.143 -7.830.794Alınan Temettüler-4.641.200 8.518.117FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-245.363.849 -179.811.867İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -24.999.945Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 49.311.991 134.629.401Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -145.610.194 -197.318.169Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -28.064.642 0Ödenen Temettüler-87.718.417 -67.620.991Ödenen Faiz7 -33.282.587 -24.502.163YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-114.923.710 79.413.091Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi23.265.271 10.670.878NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-91.658.439 90.083.969DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 438.116.759 348.032.790DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 346.458.320 438.116.759Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 346.458.320 438.116.759Finansal Yatırımlar6 563.931.037 566.789.397Ticari Alacaklar317.315.041 162.357.826İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8,35 30.874.009 27.412.944İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 286.441.032 134.944.882Diğer Alacaklar9.710.215 4.497.181İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9,35 8.978.388 3.402.566İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 731.827 1.094.615Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar42.892.433 23.686.380Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları12 36.303.100 11.604.502Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları12 6.589.333 12.081.878Stoklar10 106.625.254 228.396.925Peşin Ödenmiş Giderler11 33.225.260 40.735.434Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar6.531.463 17.172.623Diğer Dönen Varlıklar25 15.820.338 41.371.232ARA TOPLAM1.442.509.361 1.523.123.757Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar17 48.215.662 44.125.214TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.490.725.023 1.567.248.971DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 560.803 370.779Ticari Alacaklar29.928 27.126İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 29.928 27.126Diğer Alacaklar52.553.161 46.357.707İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9,35 38.741.910 34.062.055İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 13.811.251 12.295.652Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar15 603.831.954 422.638.610Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller16 423.399.640 378.745.760Maddi Duran Varlıklar18 351.631.868 409.869.990Kullanım Hakkı Varlıkları20 85.794.353 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar83.067.765 84.548.580Şerefiye21 3.130.507 3.130.507Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 79.937.258 81.418.073Peşin Ödenmiş Giderler11 228.712 1.299.755Ertelenmiş Vergi Varlığı33 35.188.222 50.404.750Diğer Duran Varlıklar25 69.603.864 50.736.647TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.705.890.270 1.444.999.704TOPLAM VARLIKLAR3.196.615.293 3.012.248.675KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 45.429.755 76.508.640Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 102.895.613 90.560.679Diğer Finansal Yükümlülükler7 12.881.439 14.018.037Ticari Borçlar300.731.649 380.453.337İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,35 33.256.191 27.599.324İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 267.475.458 352.854.013Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar24 8.826.354 10.413.939Diğer Borçlar19.996.864 10.902.193İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9,35 8.402.764 4.094.619İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 11.594.100 6.807.574Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler121.312.886 244.720.967Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri12 115.693.927 237.018.335Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri12 5.618.959 7.702.632Türev Araçlar13 1.159.163 583.838Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 45.687.291 34.274.961Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü33 2.166.856 1.454.349Kısa Vadeli Karşılıklar6.294.028 7.711.764Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 6.294.028 7.711.764Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler25 950 1.611ARA TOPLAM667.382.848 871.604.315TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER667.382.848 871.604.315UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 195.500.769 207.341.435Diğer Finansal Yükümlülükler7 18.943.293 28.414.940Diğer Borçlar83.865.606 59.756.616İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 83.865.606 59.756.616Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler11.006.132 15.751.999Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri12 11.006.132 15.751.999Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler15 43.185.159 36.070.443Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 0 25.750.537Uzun Vadeli Karşılıklar22.535.228 18.120.338Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 22.535.228 18.120.338Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü33 149.180.700 129.815.928TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER524.216.887 521.022.236TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.191.599.735 1.392.626.551ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.506.222.816 1.172.323.239Ödenmiş Sermaye26 435.000.000 435.000.000Geri Alınmış Paylar (-)26 -12.184.363 -24.999.945Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)26 -1.535.883 -1.535.883Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-9.253.948 -2.344.079Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.253.948 -2.344.079Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.253.948 -2.344.079Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)83.927.922 66.771.448Yabancı Para Çevrim Farkları83.937.633 66.971.349Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-9.711 -199.901Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-9.711 -199.901Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18.473.868 16.090.283Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26 606.998.275 877.318.440Net Dönem Karı veya Zararı384.796.945 -193.977.025Kontrol Gücü Olmayan Paylar26 498.792.742 447.298.885TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.005.015.558 1.619.622.124TOPLAM KAYNAKLAR3.196.615.293 3.012.248.675Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat27 1.385.761.969 1.137.249.772Satışların Maliyeti27 -1.012.492.531 -959.763.573TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)373.269.438 177.486.199BRÜT KAR (ZARAR)373.269.438 177.486.199Genel Yönetim Giderleri28 -113.173.768 -97.239.342Pazarlama Giderleri28 -13.325.840 -13.486.590Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30 259.773.596 412.200.922Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler30 -132.796.840 -183.324.672ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)373.746.586 295.636.517Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31 94.176.135 54.896.464Yatırım Faaliyetlerinden Giderler31 -21.300.587 -57.376.427Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar15 124.027.017 -227.077.303FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)570.649.151 66.079.251Finansman Giderleri32 -62.926.625 -106.809.242SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)507.722.526 -40.729.991Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri33 -52.012.262 -46.878.684Dönem Vergi (Gideri) Geliri33 -19.448.957 -27.793.511Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri33 -32.563.305 -19.085.173SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)455.710.264 -87.608.675DÖNEM KARI (ZARARI)455.710.264 -87.608.675Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar26 70.913.319 106.368.350Ana Ortaklık Payları34 384.796.945 -193.977.025Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 34 0,88500000 -0,44600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-6.914.767 1.132.595Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -3.889.915 1.108.592Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-4.702.086 334.030Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.677.234 -310.027Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.677.234 -310.027Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar24.316.354 21.790.420Yabancı Para Çevrim Farkları23.265.271 10.670.878Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)190.023 -267.490Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar861.060 11.387.032DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.401.587 22.923.015TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)473.111.851 -64.685.660Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar78.068.285 101.357.016Ana Ortaklık Payları395.043.566 -166.042.676http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823712BIST