***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
06.11.2020 18:39
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
570.438.797 113.398.996
Dönem Karı (Zararı)
366.968.613 380.970.666
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-14.396.713 -107.758.388
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28.478.058 31.193.966
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.532.862 7.108.799
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.050.809 18.531.628
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-79.122.853 9.240.650
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.159.163 -10.613.682
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-18.724.378 -153.350.774
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
96.534.621 42.309.189
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.791.415 -23.850.284
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-32.055.927 -3.123.221
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-9.493.680 -20.580.448
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
354.353 -4.624.211
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
328.333.227 -162.139.072
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
38.291.893 -26.402.226
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
554.661 -7.654.914
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
31.451.108 9.432.922
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-318.443 109.568.804
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-12.717.337 -2.903.282
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-80.200.853 -45.744.303
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10.053.088 -2.845.337
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-12.368.345 -183.040.011
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
42.771.034 19.465.906
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
321.439.684 -14.765.216
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.623.263 -17.251.415
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
680.905.127 111.073.206
Alınan Faiz
18.925.859 18.599.967
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-113.764.827 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.990.032 -2.557.250
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-408.226 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.229.104 -13.716.927
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-169.694.123 36.377.896
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
522.939.000 68.162.707
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-715.887.884 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.332.083 35.177.634
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-31.189.054 -74.141.397
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
53.088.081 11.820.049
Alınan Temettüler
-7.976.349 -4.641.097
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-167.201.374 -208.266.048
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.121.080 50.415.301
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-122.123.358 -126.858.568
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.859.021 0
Ödenen Temettüler
-19.355.373 -87.715.624
Ödenen Faiz
-19.984.702 -44.107.157
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
233.543.300 -58.489.156
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
12.002.594 13.072.037
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
245.545.894 -45.417.119
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 346.458.320 438.116.759
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 592.004.214 392.699.640
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
23 435.000.000 -24.999.945 -1.535.883 -2.344.079 66.971.349 -199.901 16.090.283 877.318.440 -193.977.025 1.172.323.239 447.298.885 1.619.622.124
Diğer Düzeltmeler
12.200.241 12.200.241 -12.200.241 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
435.000.000 -12.799.704 -1.535.883 -2.344.079 66.971.349 -199.901 16.090.283 877.318.440 -193.977.025 1.184.523.480 435.098.644 1.619.622.124
Transferler
2.383.585 -196.360.610 193.977.025 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.492.355 8.778.973 64.943 338.697.265 346.048.826 46.613.522 392.662.348
Dönem Karı (Zararı)
338.697.265 338.697.265 42.273.401 380.970.666
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.492.355 8.778.973 64.943 7.351.561 4.340.121 11.691.682
Kar Payları
615.341 -73.948.978 -73.333.637 -14.381.987 -87.715.624
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-16 -10.577 -10.593 10.593 0
Dönem Sonu Bakiyeler
23 435.000.000 -12.184.363 -1.535.883 -3.836.450 75.750.322 -134.958 18.473.868 606.998.275 338.697.265 1.457.228.076 467.340.772 1.924.568.848
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
23 435.000.000 -12.184.363 -1.535.883 -9.253.948 83.937.633 -9.711 18.473.868 606.998.275 384.796.945 1.506.222.816 498.792.742 2.005.015.558
Transferler
1.810.395 382.986.550 -384.796.945 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.920.233 29.686.076 -51.029 259.731.979 287.446.793 107.777.627 395.224.420
Dönem Karı (Zararı)
259.731.979 259.731.979 107.236.634 366.968.613
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.920.233 29.686.076 -51.029 27.714.814 540.993 28.255.807
Kar Payları
922.819 922.819 -20.278.192 -19.355.373
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
50.000 50.000
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
297 60 4.457 -3 -20.062 -15.251 -3.288 -18.539
Dönem Sonu Bakiyeler
23 435.000.000 -11.261.247 -1.535.883 -11.174.121 113.628.166 -60.743 20.284.263 989.964.763 259.731.979 1.794.577.177 586.338.889 2.380.916.066
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 592.004.214 346.458.320
Finansal Yatırımlar
6 771.608.855 563.931.037
Ticari Alacaklar
279.222.502 317.315.041
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,27 49.411.064 30.874.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 229.811.438 286.441.032
Diğer Alacaklar
1.750.806 9.710.215
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 642.899 8.978.388
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.107.907 731.827
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
11.441.325 42.892.433
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
11 5.713.730 36.303.100
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
11 5.727.595 6.589.333
Stoklar
9 106.943.697 106.625.254
Peşin Ödenmiş Giderler
10 45.987.256 33.225.260
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8.666.079 6.531.463
Diğer Dönen Varlıklar
16.629.740 15.820.338
ARA TOPLAM
1.834.254.474 1.442.509.361
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
16 32.612.434 48.215.662
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.866.866.908 1.490.725.023
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 92.522.324 560.803
Ticari Alacaklar
41.076 29.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 41.076 29.928
Diğer Alacaklar
59.957.909 52.553.161
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 41.271.928 38.741.910
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
18.685.981 13.811.251
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 762.631.086 603.831.954
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 425.119.183 423.399.640
Maddi Duran Varlıklar
17 357.096.825 351.631.868
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 83.218.349 85.794.353
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
82.225.239 83.067.765
Şerefiye
3.130.507 3.130.507
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 79.094.732 79.937.258
Peşin Ödenmiş Giderler
10 184.053 228.712
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 15.171.373 35.188.222
Diğer Duran Varlıklar
76.697.661 69.603.864
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.954.865.078 1.705.890.270
TOPLAM VARLIKLAR
3.821.731.986 3.196.615.293
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 7.342.221 45.429.755
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 103.888.819 102.895.613
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 14.025.283 12.881.439
Ticari Borçlar
221.107.853 300.731.649
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,27 51.795.775 33.256.191
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 169.312.078 267.475.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18.879.442 8.826.354
Diğer Borçlar
56.376.421 19.996.864
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 0 8.402.764
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
56.376.421 11.594.100
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
111.123.570 121.312.886
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 106.249.402 115.693.927
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 4.874.168 5.618.959
Türev Araçlar
12 0 1.159.163
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 367.126.975 45.687.291
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14.787.530 2.166.856
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.205.733 6.294.028
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 6.205.733 6.294.028
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
341 950
ARA TOPLAM
920.864.188 667.382.848
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
920.864.188 667.382.848
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 137.857.884 195.500.769
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 20.625.415 18.943.293
Diğer Borçlar
90.257.083 83.865.606
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
90.257.083 83.865.606
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8.827.103 11.006.132
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 8.827.103 11.006.132
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
14 35.480.392 43.185.159
Uzun Vadeli Karşılıklar
24.093.550 22.535.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 24.093.550 22.535.228
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 202.810.305 149.180.700
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
519.951.732 524.216.887
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.440.815.920 1.191.599.735
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.794.577.177 1.506.222.816
Ödenmiş Sermaye
23 435.000.000 435.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
23 -11.261.247 -12.184.363
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
23 -1.535.883 -1.535.883
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.174.121 -9.253.948
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.174.121 -9.253.948
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.174.121 -9.253.948
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
113.567.423 83.927.922
Yabancı Para Çevrim Farkları
113.628.166 83.937.633
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-60.743 -9.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-60.743 -9.711
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.284.263 18.473.868
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 989.964.763 606.998.275
Net Dönem Karı veya Zararı
259.731.979 384.796.945
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 586.338.889 498.792.742
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.380.916.066 2.005.015.558
TOPLAM KAYNAKLAR
3.821.731.986 3.196.615.293
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
24 796.570.697 1.103.704.617 304.989.028 320.836.531
Satışların Maliyeti
24 -480.224.605 -809.291.408 -171.288.077 -224.743.302
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
316.346.092 294.413.209 133.700.951 96.093.229
BRÜT KAR (ZARAR)
316.346.092 294.413.209 133.700.951 96.093.229
Genel Yönetim Giderleri
-79.772.864 -87.926.135 -27.297.431 -30.060.210
Pazarlama Giderleri
-6.830.169 -9.599.585 -3.115.649 -2.647.605
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
322.956.081 188.679.309 154.770.577 19.700.896
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-108.223.464 -117.189.012 -42.363.878 -48.281.244
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
444.475.676 268.377.786 215.694.570 34.805.066
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
49.144.848 53.077.545 17.904.493 27.113.711
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.803.824 -5.523.593 -113.941 -3.795.260
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
14 18.724.378 153.350.774 22.553.896 200.656.406
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
510.541.078 469.282.512 256.039.018 258.779.923
Finansman Giderleri
-47.037.844 -46.002.657 -12.486.709 -3.574.105
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
463.503.234 423.279.855 243.552.309 255.205.818
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 -96.534.621 -42.309.189 -39.812.975 5.721.676
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -22.849.778 -18.883.639 -14.098.604 -5.767.519
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -73.684.843 -23.425.550 -25.714.371 11.489.195
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
366.968.613 380.970.666 203.739.334 260.927.494
DÖNEM KARI (ZARARI)
366.968.613 380.970.666 203.739.334 260.927.494
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 107.236.634 42.273.401 54.732.976 8.037.084
Ana Ortaklık Payları
26 259.731.979 338.697.265 149.006.358 252.890.410
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,59700000 0,77900000 0,34300000 0,58100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.916.148 -1.483.991 103.354 -153.412
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.347.625 -321.096 334.069 72.347
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.049.656 -1.486.940 -205.721 -265.107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
481.133 324.045 -24.994 39.348
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
481.133 324.045 -24.994 39.348
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
30.171.955 13.175.673 7.832.054 -5.801.159
Yabancı Para Çevrim Farkları
12.002.594 13.072.037 -5.813.729 -5.354.619
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-50.982 64.886 -88.061 92.694
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
18.220.343 38.750 13.733.844 -539.234
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.255.807 11.691.682 7.935.408 -5.954.571
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
395.224.420 392.662.348 211.674.742 254.972.923
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
107.777.627 46.613.522 54.629.690 6.540.018
Ana Ortaklık Payları
287.446.793 346.048.826 157.045.052 248.432.905
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886848
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