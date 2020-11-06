***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI570.438.797 113.398.996Dönem Karı (Zararı)366.968.613 380.970.666Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-14.396.713 -107.758.388Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler28.478.058 31.193.966Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.532.862 7.108.799Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.050.809 18.531.628Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-79.122.853 9.240.650Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.159.163 -10.613.682Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-18.724.378 -153.350.774Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler96.534.621 42.309.189Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.791.415 -23.850.284Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-32.055.927 -3.123.221Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-9.493.680 -20.580.448Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler354.353 -4.624.211İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler328.333.227 -162.139.072Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler38.291.893 -26.402.226Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler554.661 -7.654.914Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler31.451.108 9.432.922Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-318.443 109.568.804Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-12.717.337 -2.903.282Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-80.200.853 -45.744.303Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10.053.088 -2.845.337Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-12.368.345 -183.040.011Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler42.771.034 19.465.906Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)321.439.684 -14.765.216İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.623.263 -17.251.415Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları680.905.127 111.073.206Alınan Faiz18.925.859 18.599.967İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları-113.764.827 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-4.990.032 -2.557.250Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-408.226 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-10.229.104 -13.716.927YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-169.694.123 36.377.896Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri522.939.000 68.162.707Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-715.887.884 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.332.083 35.177.634Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-31.189.054 -74.141.397Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri53.088.081 11.820.049Alınan Temettüler-7.976.349 -4.641.097FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-167.201.374 -208.266.048Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.121.080 50.415.301Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-122.123.358 -126.858.568Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.859.021 0Ödenen Temettüler-19.355.373 -87.715.624Ödenen Faiz-19.984.702 -44.107.157YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)233.543.300 -58.489.156Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi12.002.594 13.072.037NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)245.545.894 -45.417.119DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 346.458.320 438.116.759DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 592.004.214 392.699.640Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 435.000.000 -24.999.945 -1.535.883 -2.344.079 66.971.349 -199.901 16.090.283 877.318.440 -193.977.025 1.172.323.239 447.298.885 1.619.622.124Diğer Düzeltmeler12.200.241 12.200.241 -12.200.241 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar435.000.000 -12.799.704 -1.535.883 -2.344.079 66.971.349 -199.901 16.090.283 877.318.440 -193.977.025 1.184.523.480 435.098.644 1.619.622.124Transferler2.383.585 -196.360.610 193.977.025 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.492.355 8.778.973 64.943 338.697.265 346.048.826 46.613.522 392.662.348Dönem Karı (Zararı)338.697.265 338.697.265 42.273.401 380.970.666Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.492.355 8.778.973 64.943 7.351.561 4.340.121 11.691.682Kar Payları615.341 -73.948.978 -73.333.637 -14.381.987 -87.715.624Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-16 -10.577 -10.593 10.593 0Dönem Sonu Bakiyeler23 435.000.000 -12.184.363 -1.535.883 -3.836.450 75.750.322 -134.958 18.473.868 606.998.275 338.697.265 1.457.228.076 467.340.772 1.924.568.848Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 435.000.000 -12.184.363 -1.535.883 -9.253.948 83.937.633 -9.711 18.473.868 606.998.275 384.796.945 1.506.222.816 498.792.742 2.005.015.558Transferler1.810.395 382.986.550 -384.796.945 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.920.233 29.686.076 -51.029 259.731.979 287.446.793 107.777.627 395.224.420Dönem Karı (Zararı)259.731.979 259.731.979 107.236.634 366.968.613Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.920.233 29.686.076 -51.029 27.714.814 540.993 28.255.807Kar Payları922.819 922.819 -20.278.192 -19.355.373Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması50.000 50.000Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış297 60 4.457 -3 -20.062 -15.251 -3.288 -18.539Dönem Sonu Bakiyeler23 435.000.000 -11.261.247 -1.535.883 -11.174.121 113.628.166 -60.743 20.284.263 989.964.763 259.731.979 1.794.577.177 586.338.889 2.380.916.066Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 592.004.214 346.458.320Finansal Yatırımlar6 771.608.855 563.931.037Ticari Alacaklar279.222.502 317.315.041İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8,27 49.411.064 30.874.009İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 229.811.438 286.441.032Diğer Alacaklar1.750.806 9.710.215İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 642.899 8.978.388İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.107.907 731.827Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar11.441.325 42.892.433Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları11 5.713.730 36.303.100Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları11 5.727.595 6.589.333Stoklar9 106.943.697 106.625.254Peşin Ödenmiş Giderler10 45.987.256 33.225.260Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8.666.079 6.531.463Diğer Dönen Varlıklar16.629.740 15.820.338ARA TOPLAM1.834.254.474 1.442.509.361Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar16 32.612.434 48.215.662TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.866.866.908 1.490.725.023DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 92.522.324 560.803Ticari Alacaklar41.076 29.928İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 41.076 29.928Diğer Alacaklar59.957.909 52.553.161İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 41.271.928 38.741.910İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar18.685.981 13.811.251Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14 762.631.086 603.831.954Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 425.119.183 423.399.640Maddi Duran Varlıklar17 357.096.825 351.631.868Kullanım Hakkı Varlıkları19 83.218.349 85.794.353Maddi Olmayan Duran Varlıklar82.225.239 83.067.765Şerefiye3.130.507 3.130.507Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 79.094.732 79.937.258Peşin Ödenmiş Giderler10 184.053 228.712Ertelenmiş Vergi Varlığı25 15.171.373 35.188.222Diğer Duran Varlıklar76.697.661 69.603.864TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.954.865.078 1.705.890.270TOPLAM VARLIKLAR3.821.731.986 3.196.615.293KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 7.342.221 45.429.755Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 103.888.819 102.895.613Diğer Finansal Yükümlülükler7 14.025.283 12.881.439Ticari Borçlar221.107.853 300.731.649İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,27 51.795.775 33.256.191İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 169.312.078 267.475.458Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18.879.442 8.826.354Diğer Borçlar56.376.421 19.996.864İlişkili Taraflara Diğer Borçlar27 0 8.402.764İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar56.376.421 11.594.100Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler111.123.570 121.312.886Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri11 106.249.402 115.693.927Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri11 4.874.168 5.618.959Türev Araçlar12 0 1.159.163Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 367.126.975 45.687.291Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14.787.530 2.166.856Kısa Vadeli Karşılıklar6.205.733 6.294.028Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar20 6.205.733 6.294.028Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler341 950ARA TOPLAM920.864.188 667.382.848TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER920.864.188 667.382.848UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 137.857.884 195.500.769Diğer Finansal Yükümlülükler7 20.625.415 18.943.293Diğer Borçlar90.257.083 83.865.606İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar90.257.083 83.865.606Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8.827.103 11.006.132Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri11 8.827.103 11.006.132Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler14 35.480.392 43.185.159Uzun Vadeli Karşılıklar24.093.550 22.535.228Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22 24.093.550 22.535.228Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 202.810.305 149.180.700TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER519.951.732 524.216.887TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.440.815.920 1.191.599.735ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.794.577.177 1.506.222.816Ödenmiş Sermaye23 435.000.000 435.000.000Geri Alınmış Paylar (-)23 -11.261.247 -12.184.363Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)23 -1.535.883 -1.535.883Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-11.174.121 -9.253.948Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.174.121 -9.253.948Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.174.121 -9.253.948Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)113.567.423 83.927.922Yabancı Para Çevrim Farkları113.628.166 83.937.633Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-60.743 -9.711Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-60.743 -9.711Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20.284.263 18.473.868Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 989.964.763 606.998.275Net Dönem Karı veya Zararı259.731.979 384.796.945Kontrol Gücü Olmayan Paylar23 586.338.889 498.792.742TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.380.916.066 2.005.015.558TOPLAM KAYNAKLAR3.821.731.986 3.196.615.293Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 796.570.697 1.103.704.617 304.989.028 320.836.531Satışların Maliyeti24 -480.224.605 -809.291.408 -171.288.077 -224.743.302TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)316.346.092 294.413.209 133.700.951 96.093.229BRÜT KAR (ZARAR)316.346.092 294.413.209 133.700.951 96.093.229Genel Yönetim Giderleri-79.772.864 -87.926.135 -27.297.431 -30.060.210Pazarlama Giderleri-6.830.169 -9.599.585 -3.115.649 -2.647.605Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler322.956.081 188.679.309 154.770.577 19.700.896Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-108.223.464 -117.189.012 -42.363.878 -48.281.244ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)444.475.676 268.377.786 215.694.570 34.805.066Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler49.144.848 53.077.545 17.904.493 27.113.711Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-1.803.824 -5.523.593 -113.941 -3.795.260Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar14 18.724.378 153.350.774 22.553.896 200.656.406FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)510.541.078 469.282.512 256.039.018 258.779.923Finansman Giderleri-47.037.844 -46.002.657 -12.486.709 -3.574.105SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)463.503.234 423.279.855 243.552.309 255.205.818Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri25 -96.534.621 -42.309.189 -39.812.975 5.721.676Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -22.849.778 -18.883.639 -14.098.604 -5.767.519Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -73.684.843 -23.425.550 -25.714.371 11.489.195SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)366.968.613 380.970.666 203.739.334 260.927.494DÖNEM KARI (ZARARI)366.968.613 380.970.666 203.739.334 260.927.494Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar23 107.236.634 42.273.401 54.732.976 8.037.084Ana Ortaklık Payları26 259.731.979 338.697.265 149.006.358 252.890.410Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,59700000 0,77900000 0,34300000 0,58100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.916.148 -1.483.991 103.354 -153.412Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.347.625 -321.096 334.069 72.347Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-1.049.656 -1.486.940 -205.721 -265.107Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler481.133 324.045 -24.994 39.348Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri481.133 324.045 -24.994 39.348Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar30.171.955 13.175.673 7.832.054 -5.801.159Yabancı Para Çevrim Farkları12.002.594 13.072.037 -5.813.729 -5.354.619Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-50.982 64.886 -88.061 92.694Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar18.220.343 38.750 13.733.844 -539.234DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)28.255.807 11.691.682 7.935.408 -5.954.571TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)395.224.420 392.662.348 211.674.742 254.972.923Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar107.777.627 46.613.522 54.629.690 6.540.018Ana Ortaklık Payları287.446.793 346.048.826 157.045.052 248.432.905http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886848BIST