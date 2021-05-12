***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22 435.000.000 -12.184.363 -1.535.883 -9.253.948 83.937.633 -9.711 18.473.868 606.998.275 384.796.945 1.506.222.816 498.792.742 2.005.015.558Transferler384.796.945 -384.796.945 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)887.282 -3.610.915 -129.886 17.502.021 14.648.502 28.291.587 42.940.089Dönem Karı (Zararı)17.502.021 17.502.021 32.598.198 50.100.219Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)887.282 -3.610.915 -129.886 -2.853.519 -4.306.611 -7.160.130Kar Payları-211 -211Dönem Sonu Bakiyeler22 435.000.000 -12.184.363 -1.535.883 -8.366.666 80.326.718 -139.597 18.473.868 991.795.220 17.502.021 1.520.871.318 527.084.118 2.047.955.436Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22 435.000.000 -11.261.247 -1.535.883 -13.625.541 115.513.175 254.710 20.284.263 955.721.098 801.953.738 2.302.304.313 583.502.360 2.885.806.673Transferler801.953.738 -801.953.738 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-784.265 26.145.170 -199.479 43.055.560 68.216.986 55.937.071 124.154.057Dönem Karı (Zararı)43.055.560 43.055.560 51.353.662 94.409.222Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-784.265 26.145.170 -199.479 25.161.426 4.583.409 29.744.835Kar Payları-1.168 -1.168Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-24.525 -24.525Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış180.665 180.665 8.460 189.125Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler15.000 15.000Dönem Sonu Bakiyeler22 435.000.000 -11.261.247 -1.535.883 -14.409.806 141.658.345 55.231 20.284.263 1.757.855.501 43.055.560 2.370.701.964 639.437.198 3.010.139.162Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI330.158.854 96.446.746Dönem Karı (Zararı)94.409.222 50.100.219Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler37.948.332 21.180.905Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10.948.628 9.226.611Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.914.930 1.985.114Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.864.153 4.033.832Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-26.868.284 -21.896.829Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 654.637Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler35.688.919 23.993.714Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25.946.101 27.379.597Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-6.881.747 957.607Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler1.125.705 -23.314.658Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-5.827.450 -2.462.931Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler37.377 624.211İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler197.162.703 26.864.191Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-505.435 107.070.891Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.149.011 6.965.906Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-24.906.198 -4.084.897Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-25.090.803 -1.985.978Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-43.843.149 -5.214.012Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.669.446 -54.674.011Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.532.250 -1.123.832Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-36.630.308 -37.498.639Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler38.151.776 5.368.678Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)296.398.513 23.776.665İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-17.464.378 -11.736.580Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları329.520.257 98.145.315Alınan Faiz6.022.512 2.048.198Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.570.217 -1.228.713Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-283.720 -318.886Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.529.978 -2.199.168YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI35.195.187 20.791.890Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri692.846.858 3.819.327Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-648.157.923 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.327.717 147.319Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-22.567.336 -10.540.346Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.975.027 37.109.955Alınan Temettüler-229.156 -9.744.365FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-48.748.513 -48.593.004Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.327.865 1.091.171Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-37.161.909 -36.513.658Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.607.614 -4.097.740Ödenen Temettüler-1.168 -211Ödenen Faiz-9.305.687 -9.072.566YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)316.605.528 68.645.632Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi6.553.066 -8.044.839NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)323.158.594 60.600.793DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 375.385.673 346.458.320DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 698.544.267 407.059.113Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 698.544.267 375.385.673Finansal Yatırımlar6 154.178.422 737.057.331Ticari Alacaklar297.777.600 297.322.588İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8,26 32.013.085 1.774.178İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 265.764.515 295.548.410Diğer Alacaklar2.635.541 2.060.644İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26 796.583 723.804İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.838.958 1.336.840Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar71.654.389 46.748.191Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları11 65.767.714 41.069.194Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları11 5.886.675 5.678.997Stoklar9 138.402.136 113.311.333Peşin Ödenmiş Giderler10 79.075.098 34.980.094Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8.612.260 11.023.691Diğer Dönen Varlıklar27.336.586 21.496.920ARA TOPLAM1.478.216.299 1.639.386.465Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar15 24.188.230 26.038.274TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.502.404.529 1.665.424.739DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 670.308.951 111.466.619Ticari Alacaklar43.960 40.536İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 43.960 40.536Diğer Alacaklar64.419.928 60.845.814İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26 44.029.917 42.566.066İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar20.390.011 18.279.748Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 1.182.629.913 1.187.559.276Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 484.271.071 472.101.448Maddi Duran Varlıklar16 377.475.757 364.977.429Kullanım Hakkı Varlıkları18 57.223.587 57.791.989Maddi Olmayan Duran Varlıklar84.334.807 82.343.190Şerefiye3.130.507 3.130.507Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 81.204.300 79.212.683Peşin Ödenmiş Giderler10 692.359 944.214Ertelenmiş Vergi Varlığı24 11.777.377 10.446.798Diğer Duran Varlıklar79.983.879 79.441.709TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.013.161.589 2.427.959.022TOPLAM VARLIKLAR4.515.566.118 4.093.383.761KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 5.934.665 6.450.278Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 82.453.769 94.398.143Diğer Finansal Yükümlülükler7 12.078.492 11.745.910Ticari Borçlar155.935.925 144.275.731İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,26 28.886.109 1.276.119İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 127.049.816 142.999.612Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7.849.111 4.316.861Diğer Borçlar47.761.978 12.080.634İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar47.761.978 12.080.634Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler125.350.266 160.410.532Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri11 118.849.542 155.836.282Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri11 6.500.724 4.574.250Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 591.642.178 306.096.828Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü4.063.756 3.574.024Kısa Vadeli Karşılıklar6.603.803 6.410.947Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 6.603.803 6.410.947Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.128 717ARA TOPLAM1.039.675.071 749.760.605TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.039.675.071 749.760.605UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 70.251.672 99.512.740Diğer Finansal Yükümlülükler7 9.741.620 9.473.384Diğer Borçlar97.041.270 94.570.838İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar97.041.270 94.570.838Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler6.405.959 7.976.001Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri11 6.405.959 7.976.001Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler13 35.970.015 35.959.514Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 51.242.094 40.388.931Uzun Vadeli Karşılıklar25.049.677 25.370.160Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 25.049.677 25.370.160Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 170.049.578 144.564.915TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER465.751.885 457.816.483TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.505.426.956 1.207.577.088ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.370.701.964 2.302.304.313Ödenmiş Sermaye22 435.000.000 435.000.000Geri Alınmış Paylar (-)22 -11.261.247 -11.261.247Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)22 -1.535.883 -1.535.883Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-14.409.806 -13.625.541Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-14.409.806 -13.625.541Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-14.409.806 -13.625.541Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)141.713.576 115.767.885Yabancı Para Çevrim Farkları141.658.345 115.513.175Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)55.231 254.710Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)55.231 254.710Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20.284.263 20.284.263Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22 1.757.855.501 955.721.098Net Dönem Karı veya Zararı43.055.560 801.953.738Kontrol Gücü Olmayan Paylar22 639.437.198 583.502.360TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.010.139.162 2.885.806.673TOPLAM KAYNAKLAR4.515.566.118 4.093.383.761Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 241.148.581 231.158.720Satışların Maliyeti23 -191.370.304 -158.934.602TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)49.778.277 72.224.118BRÜT KAR (ZARAR)49.778.277 72.224.118Genel Yönetim Giderleri-27.038.042 -29.534.246Pazarlama Giderleri-1.262.343 -1.824.079Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler174.622.764 97.464.404Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-41.399.778 -33.602.187ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)154.700.878 104.728.010Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler11.770.754 23.723.789Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-187.261 -3.829.652Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 -35.688.919 -23.993.714FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)130.595.452 100.628.433Finansman Giderleri-10.240.129 -23.148.617SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)120.355.323 77.479.816Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri24 -25.946.101 -27.379.597Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -4.019.710 -7.026.923Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -21.926.391 -20.352.674SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)94.409.222 50.100.219DÖNEM KARI (ZARARI)94.409.222 50.100.219Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar22 51.353.662 32.598.198Ana Ortaklık Payları25 43.055.560 17.502.021Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,09900000 0,04000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-783.323 891.097Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)188.250 1.642.537Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-1.159.051 -506.516Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler187.478 -244.924Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri187.478 -244.924Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar30.528.158 -8.051.227Yabancı Para Çevrim Farkları6.553.066 -8.044.839Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-199.297 -129.772Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar24.174.389 123.384DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)29.744.835 -7.160.130TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)124.154.057 42.940.089Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar55.937.071 28.291.587Ana Ortaklık Payları68.216.986 14.648.502http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936440BIST