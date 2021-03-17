***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yıllık Olağan Genel Kurul Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 17.03.2021Genel Kurul Tarihi 15.04.2021Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.04.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Muallim Naci Cad. No:69 Alarko Merkezi Ortaköy/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve saygı duruşu.2 - Toplantı Başkanlığının seçimi hususunda müzakere ve karar.3 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar.4 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi.5 - 2020 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.6 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususunda karar.7 - Şirketimizin yaptığı bağışlar hakkında bilgi sunulması.8 - 2021 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi hakkında müzakere ve karar.9 - Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi sunulması.10 - Kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar.12 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar.13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri" nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.14 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca belirlenmiş bulunan Bağımsız Denetim Kuruluşunun onayı hususunda müzakere ve karar.15 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 HOL-İlan_Gündem_Vekalet.pdf - İlan MetniEK: 2 ALARK-2020 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 HO_Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı_2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı yukarıda yazılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 15.04.2021 Perşembe günü, saat:15:00'de Muallim Naci Cad. No. 69 Alarko Merkezi Ortaköy/İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918880BIST