***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.04.2021 17:47
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi
17:391.338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,11
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.346
En Düşük
1.309
17:398,3123
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,1332
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
17:399,9970
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1304
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
17:39478,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 6,53
|Açılış
|: 478,41
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler17:39
|FORMT
|1,18
|10.526.136
|% 18,00
|
|BURVA
|27,50
|2.652.756
|% 10,00
|
|MRSHL
|245,30
|2.435.803
|% 10,00
|
|INTEM
|31,68
|4.171.027
|% 10,00
|
|KONTR
|54,80
|24.755.773
|% 10,00
|
|NUGYO
|11,40
|1.911.495
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,22
|155.818.713
|% -9,80
|
|ANELE
|4,03
|101.953.406
|% -9,64
|
|ORMA
|27,00
|651.037
|% -8,66
|
|SNKRN
|30,82
|634.195
|% -8,55
|
|GARAN
|7,01
|1.419.380.977
|% 0,72
|
|EREGL
|17,77
|812.343.372
|% -0,39
|
|KOZAL
|106,70
|769.240.839
|% 1,52
|
|THYAO
|11,16
|521.776.835
|% 2,39
|
|SASA
|44,58
|511.483.347
|% -0,04
|
|GARAN
|7,01
|1.419.380.977
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,08
|333.962.056
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,79
|283.422.596
|% -1,10
|
|TSKB
|1,20
|134.603.448
|% -0,83
|
|DOHOL
|2,90
|233.693.470
|% -1,02
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3090
|8,3123
|% 1,63
|
|Euro
|9,9879
|9,9970
|% 1,32
|
|Sterlin
|11,4762
|11,5337
|% 1,01
|
|Frank
|9,0196
|9,0739
|% 1,49
|
|Riyal
|2,2114
|2,2225
|% 1,67
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-6,71
|
|Altın Gr.
|477
|477
|5,23
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,30
|26,34
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,01
|7,02
|0,03
|
|B. Petrol
|64,88
|64,88
|-0,44
|