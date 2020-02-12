***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
12.02.2020 18:47
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.01.2018 / 07.02.2018 / 15.08.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Büyük Alma-ata Çevre Yolu Yapımı ve İşletilmesi Kamu-Özel Ortaklığı Projesi (BAKAD)
İhaleyi Açan Taraf
Kazakistan Cumhuriyeti Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. / SK Engineering & Construction Co. Ltd. / Korea Expressway Corporation
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
% 33,30
İhaleye Teklif Verme Tarihi
26/11/2015
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
04/03/2016
İhale Sonucu
Kazanıldı.
İhale Bedeli
Toplam sözleşme bedeli 512.352.867.000 KZT ( Yaklaşık 1.668.467.067 USD)
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
170.613.504.711 KZT (Yaklaşık 555.599.533 USD)
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%1372 (31.03.2018 Tarihli Ara Dönem Gelir Tablosuna Göre Hesaplanmıştır)
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin liderliğindeki konsorsiyumun, Kazakistan Cumhuriyeti Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı ile Alma-ata Çevreyolu Yapım ve İşletilmesine ilişkin kamu-özel ortaklığı (PPP) ihalesine ilişkin sözleşmeyi 07.02.2018 tarihinde imzaladığı daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.
Projenin finansmanına ilişkin sözleşmeler 12.02.2020 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti'nin Nur-Sultan şehrinde imzalanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818668
BIST