***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.01.2018 / 07.02.2018 / 15.08.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuBüyük Alma-ata Çevre Yolu Yapımı ve İşletilmesi Kamu-Özel Ortaklığı Projesi (BAKAD)İhaleyi Açan TarafKazakistan Cumhuriyeti Yatırım ve Kalkınma Bakanlığıİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarMakyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. / SK Engineering & Construction Co. Ltd. / Korea Expressway CorporationGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı% 33,30İhaleye Teklif Verme Tarihi26/11/2015İhalenin Sonuçlandığı Tarih04/03/2016İhale SonucuKazanıldı.İhale BedeliToplam sözleşme bedeli 512.352.867.000 KZT ( Yaklaşık 1.668.467.067 USD)İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım170.613.504.711 KZT (Yaklaşık 555.599.533 USD)Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)%1372 (31.03.2018 Tarihli Ara Dönem Gelir Tablosuna Göre Hesaplanmıştır)AçıklamalarBağlı Ortaklığımız Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin liderliğindeki konsorsiyumun, Kazakistan Cumhuriyeti Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı ile Alma-ata Çevreyolu Yapım ve İşletilmesine ilişkin kamu-özel ortaklığı (PPP) ihalesine ilişkin sözleşmeyi 07.02.2018 tarihinde imzaladığı daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.Projenin finansmanına ilişkin sözleşmeler 12.02.2020 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti'nin Nur-Sultan şehrinde imzalanmıştır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818668BIST