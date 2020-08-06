***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.01.2018 / 07.02.2018 / 15.08.2018 / 12.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuBüyük Alma-ata Çevre Yolu Yapımı ve İşletilmesi Kamu-Özel Ortaklığı Projesi (BAKAD)İhaleyi Açan TarafKazakistan Cumhuriyeti Yatırım ve Kalkınma Bakanlığıİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarMakyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. / SK Engineering & Construction Co. Ltd. / Korea Expressway CorporationGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı% 33,30İhaleye Teklif Verme Tarihi26/11/2015İhalenin Sonuçlandığı Tarih04/03/2016İhale SonucuKazanıldı.İhale BedeliToplam sözleşme bedeli 512.352.867.000 KZT ( Yaklaşık 1.668.467.067 USD)İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım170.613.504.711 KZT (Yaklaşık 555.599.533 USD)Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)%1679 (31.03.2020 Tarihli Ara Dönem Gelir Tablosuna Göre Hesaplanmıştır)AçıklamalarBağlı Ortaklığımız Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin liderliğindeki konsorsiyumun, Kazakistan Cumhuriyeti Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı ile Alma-ata Çevreyolu Yapım ve İşletilmesine ilişkin kamu-özel ortaklığı (PPP) ihalesine ilişkin sözleşmeyi 07.02.2018 tarihinde imzaladığı, projenin finansmanına ilişkin sözleşmelerin ise 12.02.2020 tarihinde imzalandığı daha önce kamuoyuna duyurulmuştu. Proje Finansmanına ilişkin sözleşmelerde belirtilen ön koşulların tamamı yerine getirilmiş olup, finansal kapanış sözleşmesi 06.08.2020 tarihinde imzalanmış ve proje kredisi kullanıma hazır hale gelmiştir. Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866255BIST