***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
06.08.2020 23:08
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.01.2018 / 07.02.2018 / 15.08.2018 / 12.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Büyük Alma-ata Çevre Yolu Yapımı ve İşletilmesi Kamu-Özel Ortaklığı Projesi (BAKAD)
İhaleyi Açan Taraf
Kazakistan Cumhuriyeti Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. / SK Engineering & Construction Co. Ltd. / Korea Expressway Corporation
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
% 33,30
İhaleye Teklif Verme Tarihi
26/11/2015
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
04/03/2016
İhale Sonucu
Kazanıldı.
İhale Bedeli
Toplam sözleşme bedeli 512.352.867.000 KZT ( Yaklaşık 1.668.467.067 USD)
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
170.613.504.711 KZT (Yaklaşık 555.599.533 USD)
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%1679 (31.03.2020 Tarihli Ara Dönem Gelir Tablosuna Göre Hesaplanmıştır)
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin liderliğindeki konsorsiyumun, Kazakistan Cumhuriyeti Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı ile Alma-ata Çevreyolu Yapım ve İşletilmesine ilişkin kamu-özel ortaklığı (PPP) ihalesine ilişkin sözleşmeyi 07.02.2018 tarihinde imzaladığı, projenin finansmanına ilişkin sözleşmelerin ise 12.02.2020 tarihinde imzalandığı daha önce kamuoyuna duyurulmuştu. Proje Finansmanına ilişkin sözleşmelerde belirtilen ön koşulların tamamı yerine getirilmiş olup, finansal kapanış sözleşmesi 06.08.2020 tarihinde imzalanmış ve proje kredisi kullanıma hazır hale gelmiştir. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866255
BIST