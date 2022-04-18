***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
18.04.2022 18:53
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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İlişkili Taraf İşlemleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ'inin 10. maddesi kapsamında Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemleri hakkında yönetim kurulu tarafından hazırlanan "2022 Yılı Öngörülen İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor"un kabulüne ve sonuç bölümünün Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuya açıklanmasına,
oybirliği ile karar verilmiştir.
Raporun Sonuç Bölümü
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketimizin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolar olan 2021 yılı finansal tablolarında yer alan satışların maliyeti veya hasılatın %10'una veya daha fazlasına 2022 yılı içinde ulaşması öngörülen şirket ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili olarak, adı geçen tebliğin 10. maddesinin 3. fıkrasında yer alan hususlar çerçevesinde yapılan değerlendirmede Şirketimizin 2022 yılında ilişkili taraflarla yapılması öngörülen işlemlerin ve koşullarının piyasa şartları ile karşılaştırıldığında, ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilere uygulanan fiyat tarifesi üzerinden ve piyasa koşullarına uygun şekilde gerçekleştirilmekte olduğu kanaatine varılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021608
BIST
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|Değişim
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|| 15,94
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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941,30
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|PKENT
|229,90
|40.082.735
|% 10,00
|
|TDGYO
|7,70
|21.219.871
|% 10,00
|
|BFREN
|1.177,90
|50.411.895
|% 9,99
|
|OYYAT
|59,50
|4.076.167
|% 9,98
|
|YATAS
|14,65
|187.268.598
|% 9,98
|
|MMCAS
|3,61
|921.449
|% -9,98
|
|KARYE
|15,55
|292.372.215
|% -9,96
|
|PAGYO
|12,56
|2.872.987
|% -8,05
|
|ITTFH
|1,47
|43.408.963
|% -6,96
|
|ISGYO
|12,30
|82.619.579
|% -6,82
|
|GARAN
|14,42
|4.103.808.825
|% 3,74
|
|ASELS
|28,16
|2.642.288.461
|% 2,25
|
|THYAO
|37,64
|2.411.567.075
|% -0,26
|
|YKBNK
|5,24
|2.326.777.735
|% 0,96
|
|SISE
|18,07
|2.296.074.455
|% 3,73
|
|TSKB
|2,00
|912.075.901
|% 6,38
|
|YKBNK
|5,24
|2.326.777.735
|% 0,96
|
|VAKBN
|4,34
|1.673.566.017
|% 5,85
|
|SKBNK
|1,21
|460.570.030
|% 2,54
|
|GARAN
|14,42
|4.103.808.825
|% 3,74
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6429
|14,6525
|% 0,14
|
|Euro
|15,7850
|15,8031
|% -0,15
|
|Sterlin
|19,0035
|19,0988
|% -0,28
|
|Frank
|15,4475
|15,5405
|% -0,03
|
|Riyal
|3,8927
|3,9122
|% 0,06
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.985
|10,16
|
|Altın Gr.
|936
|936
|6,68
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,01
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|12,24
|12,26
|0,17
|
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|115
|115
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