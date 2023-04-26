***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.04.2014 - 21.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin "Kâr Dağıtım Politikası" nın ekte yer aldığı şekilde revize edilmesine ve Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141390BIST