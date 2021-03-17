***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.03.2021 19:03
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 17.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 15.04.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
ALARK, TRAALARK91Q0 Peşin 0,1380000 13,8 15 0,1173000 11,73
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin 11.05.2021 18.05.2021 17.05.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
ALARK, TRAALARK91Q0 0 0
Ek Açıklamalar
• Şirketimizin 2020 yılına ait konsolide finansal tablolarında yer alan 948.118.476, -TL dönem kârından Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 42.135.538,-TL vergi karşılığı, 104.029.200,-TL kontrol gücü olmayan paylar ve 8.340.178,-TL birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 793.613.560,- TL net dağıtılabilir dönem kârına 175.500,-TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 793.789.060,-TL'nin %7,56'sına tekabül eden 60.030.000,-TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,
• Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,
• Vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,
• Kâr payı dağıtımına 11.05.2021 tarihinde başlanmasına,
Bu önerimizin Genel Kurulun onayına sunulmasına,
oybirliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ALARK-2020 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ALARKO HOLDİNG A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 435.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 20.284.263,25
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 948.118.476 172.427.299,24
4. Vergiler ( - ) 42.135.538 5.623.735,14
5. Net Dönem Kârı 801.953.738 166.803.564,1
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 8.340.178 8.340.178,21
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 793.613.560 158.463.385,89
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 793.613.560
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 175.500
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 793.789.060
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 39.689.453
* Nakit 39.689.453
* Bedelsiz 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0
* Çalışanlara 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 20.340.547
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0
17. Statü Yedekleri 0
18. Özel Yedekler 0
19. Olağanüstü Yedek 733.583.560 98.433.385,89
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 51.025.500 0 6,43 0,1173 11,73
TOPLAM 51.025.500 0 6,43 0,1173 11,73
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Ortaklığın net dönem karı 905.982.938,-TL olup, bu tutara dahil olan 104.029.200,-TL kontrol gücü olmayan paylara ait dönem karı dikkate alındığında, 801.953.738,-TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918882
BIST