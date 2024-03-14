***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.03.2024 20:10
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.03.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No "Madde 8 - Sermaye" başlıklı madde
Ek Açıklamalar
Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından
1. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni 2024 yılında 5 yıllık süreyi doldurması nedeniyle süre uzatım izni alınmasına, kayıtlı sermayesi 500.000.000,00 TL olan şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına, bu nedenle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II–18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeniden izin alınmasına,
2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin ekteki şekilde tadiline, Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin gerekli onayların alınmasını müteakip kayıtlı sermaye tavanının yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına,
karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 8.Madde Tadil Metni.pdf
EK: 2 Article 8 - Capital-Eng.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258922
BIST