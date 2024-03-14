***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.03.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No "Madde 8 - Sermaye" başlıklı maddeEk AçıklamalarAlarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından1. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni 2024 yılında 5 yıllık süreyi doldurması nedeniyle süre uzatım izni alınmasına, kayıtlı sermayesi 500.000.000,00 TL olan şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına, bu nedenle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II–18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeniden izin alınmasına,2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin ekteki şekilde tadiline, Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin gerekli onayların alınmasını müteakip kayıtlı sermaye tavanının yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına,karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 8.Madde Tadil Metni.pdfEK: 2 Article 8 - Capital-Eng.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258922BIST