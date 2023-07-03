***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
03.07.2023 23:06
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
11.878,14 m2'lik tarla niteliğindeki taşınmaz, 56.885,78 m2'lik sera niteliğindeki taşınmaz, 13.370,20 m2'lik sera niteliğindeki taşınmaz
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Aydın ili, Buharkent ilçesi, Kızıldere mahallesi, Gökgedik mevkiinde, 144 Ada 21 Parselde bulunan 11.878,14 m2'lik tarla niteliğindeki taşınmaz, Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Karataş köyü, Kocakır mevkiinde, 193 Ada 41 Parselde bulunan 56.885,78 m2'lik sera niteliğindeki taşınmaz, Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Karataş köyü, Kocakır mevkiinde, 193 Ada 42 Parselde bulunan 13.370,20 m2'lik sera niteliğindeki taşınmaz
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03.07.2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Bağlı Ortaklığımız halka açık şirket olmadığından bağımsız yönetim kurulu üyesi yoktur.
Toplam Alım Bedeli
58.500.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%0,20
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%13,45
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,22
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%4,73
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,82
Alım Koşulları
30.000.000 TL peşin, kalanı sözleşme şartları yerine getirildiğinde ödenecek
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Sözleşme şartları yerine getirildiğinde
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Olumlu
Karşı Taraf
A.S. Organik Tarım Hayvancılık ve Sanayi Limited Şirketi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu Değil
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Alsera Jeotermal Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından A.S. Organik Tarım Hayvancılık ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin sahibi bulunduğu Aydın ili, Buharkent ilçesinde bulunan 11.878,14 m2'lik tarla niteliğindeki taşınmazın, Denizli ili, Sarayköy ilçesinde bulunan 56.885,78 m2'lik ve 13.370,20 m2'lik sera niteliğindeki taşınmazın bunların üzerinde yer alan yaklaşık 950 mt derinliğindeki sıcak su kuyusu ve yaklaşık 100 mt derinliğindeki soğuk su kuyusu ile birlikte 58.500.000,00 TL (elli sekiz milyon beş yüz bin Türk Lirası) bedel karşılığında satın alınmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1164951
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