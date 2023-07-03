***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği11.878,14 m2'lik tarla niteliğindeki taşınmaz, 56.885,78 m2'lik sera niteliğindeki taşınmaz, 13.370,20 m2'lik sera niteliğindeki taşınmazAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAydın ili, Buharkent ilçesi, Kızıldere mahallesi, Gökgedik mevkiinde, 144 Ada 21 Parselde bulunan 11.878,14 m2'lik tarla niteliğindeki taşınmaz, Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Karataş köyü, Kocakır mevkiinde, 193 Ada 41 Parselde bulunan 56.885,78 m2'lik sera niteliğindeki taşınmaz, Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Karataş köyü, Kocakır mevkiinde, 193 Ada 42 Parselde bulunan 13.370,20 m2'lik sera niteliğindeki taşınmazAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi03.07.2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Bağlı Ortaklığımız halka açık şirket olmadığından bağımsız yönetim kurulu üyesi yoktur.Toplam Alım Bedeli58.500.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%0,20Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%13,45Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,22Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%4,73İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,82Alım Koşulları30.000.000 TL peşin, kalanı sözleşme şartları yerine getirildiğinde ödenecekİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihSözleşme şartları yerine getirildiğindeAlımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriOlumluKarşı TarafA.S. Organik Tarım Hayvancılık ve Sanayi Limited ŞirketiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu DeğilDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Alsera Jeotermal Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından A.S. Organik Tarım Hayvancılık ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin sahibi bulunduğu Aydın ili, Buharkent ilçesinde bulunan 11.878,14 m2'lik tarla niteliğindeki taşınmazın, Denizli ili, Sarayköy ilçesinde bulunan 56.885,78 m2'lik ve 13.370,20 m2'lik sera niteliğindeki taşınmazın bunların üzerinde yer alan yaklaşık 950 mt derinliğindeki sıcak su kuyusu ve yaklaşık 100 mt derinliğindeki soğuk su kuyusu ile birlikte 58.500.000,00 TL (elli sekiz milyon beş yüz bin Türk Lirası) bedel karşılığında satın alınmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1164951BIST