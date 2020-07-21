***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.01.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin % 50 hisseye sahip olduğu grup tarafından, Romanya Demiryolları İdaresi'nce açılmış olan Brasov-Simeria Demiryolu Hattı, Apata-Cata Kesimi Yapım İşi ihalesine verilen teklifimizin kazanan teklif olarak açıklandığı, gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasını müteakip sözleşme müzakerelerine davet edilmemizin beklendiği daha önce kamuoyuna duyurulmuştur.Söz konusu işin işveren idare tarafından başka bir ortaklığa verilmesi üzerine açılan dava aleyhimize sonuçlanmıştır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861016BIST