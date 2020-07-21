***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.07.2020 18:34
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.01.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin % 50 hisseye sahip olduğu grup tarafından, Romanya Demiryolları İdaresi'nce açılmış olan Brasov-Simeria Demiryolu Hattı, Apata-Cata Kesimi Yapım İşi ihalesine verilen teklifimizin kazanan teklif olarak açıklandığı, gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasını müteakip sözleşme müzakerelerine davet edilmemizin beklendiği daha önce kamuoyuna duyurulmuştur.
Söz konusu işin işveren idare tarafından başka bir ortaklığa verilmesi üzerine açılan dava aleyhimize sonuçlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861016
BIST
18:05118.042
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.238,87
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
117.160
18:056,8287
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0294
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8261
18:057,8639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0134
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8735
En Düşük
7,8233
18:05404,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 3,69
|Açılış
|: 404,38
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|22.793.875
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|545.894
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|25.241.393
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.604.879
|% 10,00
|
|QNBFL
|92,40
|21.384.340
|% 10,00
|
|DERAS
|6,84
|95.190.956
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,04
|130.304.184
|% -9,99
|
|FMIZP
|72,50
|121.681.570
|% -9,99
|
|DITAS
|27,36
|5.598.978
|% -9,10
|
|LUKSK
|20,30
|2.979.947
|% -9,05
|
|GARAN
|7,94
|2.392.828.667
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
|
|AFYON
|4,66
|1.013.596.713
|% 7,87
|
|TCELL
|16,40
|906.524.399
|% 1,17
|
|GUSGR
|5,27
|860.092.629
|% -2,77
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
|
|ADESE
|2,55
|774.444.592
|% 1,59
|
|GARAN
|7,94
|2.392.828.667
|% 0,51
|
|GSDHO
|2,34
|688.095.782
|% 4,46
|
|TSKB
|1,26
|357.086.892
|% -0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6789
|8,7225
|% 0,28
|
|Frank
|7,2925
|7,3365
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8172
|1,8263
|% -0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|22,60
|
|Altın Gr.
|405
|405
|3,90
|
|Cumhuriyet
|2.627
|2.649
|26,00
|
|Tam
|2.707
|2.718
|26,80
|
|Yarım
|1.314
|1.330
|13,10
|
|Çeyrek
|659
|666
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|20,99
|21,02
|1,08
|
|Gümüş Gr.
|4,61
|4,62
|0,23
|
|B. Petrol
|44,28
|44,28
|1,00
|
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