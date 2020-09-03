***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.09.2020 16:53
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklıklarımız Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. ve Alarko Enerji A.Ş. Yönetim Kurullarının 03.09.2020 tarihli toplantılarında
Türk Ticaret Kanunu'nun 159 - 179 uncu maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20 nci maddeleri uyarınca, "Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. bilançosunda yer alan elektrik enerjisi alanında faaliyet gösteren 1- Alcen Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş. 2- Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş. 3- Alen Alarko Enerji Ticaret A.Ş. 4- Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 5- Meram Elektrik Perakende Satış A.Ş.' ye ait iştirak hisselerinin kayıtlı değerleri üzerinden kısmi bölünme suretiyle Alarko Enerji A.Ş.' ne devri" için yasal prosedürlerin başlatılmasına, bölünme işlemlerinin 31.08.2020 tarihli bilançolar üzerinden yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873154
BIST
18:051.076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -7,57
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.074
18:057,4383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0556
|Açılış
|: 7,4490
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4518
En Düşük
7,3591
18:058,8027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0488
|Açılış
|: 8,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8316
En Düşük
8,7171
18:05463,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,09
|Açılış
|: 463,30
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
465,64
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|19,36
|61.487.744
|% 10,00
|
|PEKGY
|14,19
|76.198.585
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.485.794
|% 10,00
|
|DGATE
|10,78
|34.043.918
|% 10,00
|
|HATEK
|11,77
|20.715.445
|% 10,00
|
|KENT
|458,50
|2.143.488
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|3.965.910
|% -9,97
|
|ISKUR
|300.001,90
|900.004
|% -9,91
|
|ALMAD
|1,36
|4.336.543
|% -8,11
|
|DOGUB
|3,92
|124.019.787
|% -7,98
|
|GSRAY
|3,65
|1.774.107.919
|% 4,89
|
|ASELS
|16,90
|1.422.171.978
|% 1,81
|
|TSPOR
|5,61
|1.159.100.001
|% 1,45
|
|BJKAS
|3,47
|1.051.168.568
|% 1,76
|
|FENER
|34,12
|1.004.155.149
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,65
|1.774.107.919
|% 4,89
|
|BJKAS
|3,47
|1.051.168.568
|% 1,76
|
|EKGYO
|1,72
|410.531.316
|% -2,82
|
|KRDMD
|2,97
|601.135.949
|% 1,02
|
|TSPOR
|5,61
|1.159.100.001
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4339
|7,4396
|% 0,77
|
|Euro
|8,7914
|8,8031
|% 0,56
|
|Sterlin
|9,8322
|9,8815
|% 0,06
|
|Frank
|8,1386
|8,1877
|% 0,82
|
|Riyal
|1,9761
|1,9860
|% 0,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-7,77
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,98
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|8,00
|
|Tam
|3.058
|3.135
|3,83
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|1,85
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,75
|26,79
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,05
|
|B. Petrol
|43,48
|43,48
|-0,95
|
Seans Raporu
18:05
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, HALKB, TAVHL