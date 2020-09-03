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***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.09.2020 16:53
GÜNCEL HABERLER



***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Bağlı ortaklıklarımız Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. ve Alarko Enerji A.Ş. Yönetim Kurullarının 03.09.2020 tarihli toplantılarında
Türk Ticaret Kanunu'nun 159 - 179 uncu maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20 nci maddeleri uyarınca,         "Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. bilançosunda yer alan elektrik enerjisi alanında faaliyet gösteren 1- Alcen Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş. 2- Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş. 3- Alen Alarko Enerji Ticaret A.Ş. 4- Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 5- Meram Elektrik Perakende Satış A.Ş.' ye ait iştirak hisselerinin kayıtlı değerleri üzerinden kısmi bölünme suretiyle Alarko Enerji A.Ş.' ne devri" için yasal prosedürlerin başlatılmasına, bölünme işlemlerinin 31.08.2020 tarihli bilançolar üzerinden yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873154


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PEKGY 14,19 76.198.585 % 10,00  
ARMDA 42,90 13.485.794 % 10,00  
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Tam 3.058 3.135 3,83  
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