***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklıklarımız Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. ve Alarko Enerji A.Ş. Yönetim Kurullarının 03.09.2020 tarihli toplantılarındaTürk Ticaret Kanunu'nun 159 - 179 uncu maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20 nci maddeleri uyarınca, "Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. bilançosunda yer alan elektrik enerjisi alanında faaliyet gösteren 1- Alcen Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş. 2- Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş. 3- Alen Alarko Enerji Ticaret A.Ş. 4- Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 5- Meram Elektrik Perakende Satış A.Ş.' ye ait iştirak hisselerinin kayıtlı değerleri üzerinden kısmi bölünme suretiyle Alarko Enerji A.Ş.' ne devri" için yasal prosedürlerin başlatılmasına, bölünme işlemlerinin 31.08.2020 tarihli bilançolar üzerinden yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873154BIST