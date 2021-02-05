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***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.02.2021 15:23



***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bağlı ortaklıklarımız Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. ve Alarko Enerji A.Ş. Yönetim Kurullarının 03.09.2020 tarihli toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 159 - 179 uncu maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20 nci maddeleri uyarınca, "Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. bilançosunda yer alan elektrik enerjisi alanında faaliyet gösteren 1- Alcen Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş. 2- Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş. 3- Alen Alarko Enerji Ticaret A.Ş. 4- Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 5- Meram Elektrik Perakende Satış A.Ş.' ye ait iştirak hisselerinin kayıtlı değerleri üzerinden kısmi bölünme suretiyle Alarko Enerji A.Ş.' ne devri" için yasal prosedürlerin başlatılmasına, bölünme işlemlerinin 31.08.2020 tarihli bilançolar üzerinden yapılmasına oybirliği ile karar verildiği daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.
Söz konusu kısmi bölünme işlemi tamamlanmış olup Ticaret Sicilinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907832


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