***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.02.2021 15:23
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklıklarımız Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. ve Alarko Enerji A.Ş. Yönetim Kurullarının 03.09.2020 tarihli toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 159 - 179 uncu maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20 nci maddeleri uyarınca, "Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. bilançosunda yer alan elektrik enerjisi alanında faaliyet gösteren 1- Alcen Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş. 2- Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş. 3- Alen Alarko Enerji Ticaret A.Ş. 4- Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 5- Meram Elektrik Perakende Satış A.Ş.' ye ait iştirak hisselerinin kayıtlı değerleri üzerinden kısmi bölünme suretiyle Alarko Enerji A.Ş.' ne devri" için yasal prosedürlerin başlatılmasına, bölünme işlemlerinin 31.08.2020 tarihli bilançolar üzerinden yapılmasına oybirliği ile karar verildiği daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.
Söz konusu kısmi bölünme işlemi tamamlanmış olup Ticaret Sicilinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907832
BIST
15:501.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 9,76
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
15:507,0676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0682
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0599
15:508,4770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0735
|Açılış
|: 8,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4640
15:50409,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,26
|Açılış
|: 409,37
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
409,05
BIST En Aktif Hisseler15:48
|RODRG
|21,12
|5.525.952
|% 10,00
|
|TGSAS
|34,54
|10.730.338
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|541.491
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|12.047.545
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,45
|8.230.273
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|9.705.451
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|KONTR
|72,30
|54.916.252
|% -5,12
|
|ARTI
|7,49
|1.339.709
|% -5,07
|
|KOZAL
|127,50
|1.513.829.372
|% 4,94
|
|SISE
|7,75
|1.155.899.544
|% 0,52
|
|GARAN
|10,00
|855.352.162
|% 0,81
|
|DOHOL
|4,11
|718.712.506
|% 0,00
|
|THYAO
|12,35
|711.884.202
|% 1,23
|
|TSKB
|1,85
|374.692.606
|% -0,54
|
|EKGYO
|2,51
|461.933.246
|% 1,21
|
|DOHOL
|4,11
|718.712.506
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,70
|424.096.824
|% 5,47
|
|SISE
|7,75
|1.155.899.544
|% 0,52
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0640
|7,0676
|% -0,96
|
|Euro
|8,4709
|8,4770
|% -0,86
|
|Sterlin
|9,6430
|9,6913
|% -0,88
|
|Frank
|7,7936
|7,8406
|% -0,86
|
|Riyal
|1,8778
|1,8872
|% -1,00
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|7,91
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-1,57
|
|Cumhuriyet
|2.711
|2.752
|-33,00
|
|Tam
|2.698
|2.766
|-26,21
|
|Yarım
|1.304
|1.338
|-12,68
|
|Çeyrek
|654
|669
|-6,34
|
|Gümüş.Ons
|26,47
|26,50
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,02
|
|B. Petrol
|59,48
|59,48
|0,47
|