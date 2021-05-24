***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" ile uygulanması gönüllülük esasına dayalı olarak getirilen sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması, sürdürülebilirlik faaliyetlerinin yürütülmesi, sürdürülebilirlik aksiyonlarının planlanması ve takip edilmesi amacıyla Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu'nun oluşturulmasına,Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu üyeliklerine Pınar Yamaner (İnsan Kaynakları ve Organizasyon Metot Direktörü), Alpaslan Serpen (Yatırım Planlama Direktörü), Özgür Kalyoncu (Yatırımcı İlişkileri Direktörü), Serkan Demir (Bilgi İşlem Direktörü) ve Tal Garih'in (Stratejik Planlama Müdürü) seçilmesine,oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937614BIST