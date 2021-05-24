***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.05.2021 19:54
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından
02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" ile uygulanması gönüllülük esasına dayalı olarak getirilen sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması, sürdürülebilirlik faaliyetlerinin yürütülmesi, sürdürülebilirlik aksiyonlarının planlanması ve takip edilmesi amacıyla Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu'nun oluşturulmasına,
Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu üyeliklerine Pınar Yamaner (İnsan Kaynakları ve Organizasyon Metot Direktörü), Alpaslan Serpen (Yatırım Planlama Direktörü), Özgür Kalyoncu (Yatırımcı İlişkileri Direktörü), Serkan Demir (Bilgi İşlem Direktörü) ve Tal Garih'in (Stratejik Planlama Müdürü) seçilmesine,
oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937614
BIST
18:051.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,34
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.458
En Düşük
1.442
18:058,3941
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0213
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
18:0510,2592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
18:05508,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,91
|Açılış
|: 508,17
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRILC
|42,90
|113.807.028
|% 10,00
|
|MERKO
|6,83
|18.712.292
|% 9,98
|
|TDGYO
|7,17
|12.153.007
|% 9,97
|
|SEYKM
|24,94
|28.065.495
|% 9,96
|
|BASCM
|14,27
|1.039.854
|% 9,94
|
|DERHL
|8,12
|22.789.211
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|182.204.616
|% -9,95
|
|SAYAS
|28,00
|38.354.459
|% -9,21
|
|FRIGO
|22,46
|38.138.925
|% -7,95
|
|ISBIR
|8.097,30
|4.466.079
|% -7,08
|
|GARAN
|8,08
|1.346.208.275
|% -0,98
|
|EREGL
|19,23
|823.101.746
|% 2,78
|
|KRDMD
|8,03
|756.061.192
|% 0,00
|
|ASELS
|15,39
|747.155.692
|% 1,58
|
|FENER
|33,46
|740.773.031
|% 6,49
|
|GARAN
|8,08
|1.346.208.275
|% -0,98
|
|KARSN
|5,04
|719.152.219
|% 4,13
|
|TSKB
|1,40
|199.334.118
|% 2,19
|
|YKBNK
|2,16
|298.409.914
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,98
|251.639.996
|% 1,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3877
|8,3941
|% -0,25
|
|Euro
|10,2495
|10,2592
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,8404
|11,8997
|% -0,27
|
|Frank
|9,3164
|9,3725
|% -0,21
|
|Riyal
|2,2308
|2,2419
|% -0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|2,74
|
|Altın Gr.
|508
|508
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|3.352
|3.403
|12,00
|
|Tam
|3.335
|3.419
|11,14
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|5,39
|
|Çeyrek
|809
|827
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|27,77
|27,80
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|0,03
|
|B. Petrol
|68,37
|68,37
|2,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AVISA
Yüzde 4.40 oranında artışla 19.00 lira fiyatla işlem gören hissede 227, 716 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 55 artarak (% 0.50 ) 1, 529
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, EREGL, TRKCM
-
17:58XU100
Endeks 1, 455 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 13, 785.00 milyon TL de
-
17:58MERKO
Yüzde 9.98 oranında artışla 6.83 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 761, 889 adet işlem