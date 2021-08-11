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***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.08.2021 17:20



***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Topluluğumuzda uzun yıllardır bizlerle birlikte olan ve Topluluğumuza yön veren İcra Kurulu Başkanımız Sn. Ayhan YAVRUCU 30.09.2021 tarihi itibarıyla emekli olmak istediğini Yönetim Kurulumuza iletmiştir.
Sn. Ayhan YAVRUCU'nun bu talebi Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilmiş olup kendisinin tecrübe ve bilgi birikiminden Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak yararlanmaya devam edeceğiz.
Topluluğumuza  44 yıl önce katılan  Sn. Ayhan YAVRUCU, uzun yıllar boyunca kurucularımız merhum  İshak ALATON  ve  Dr. Üzeyir GARİH ile birlikte çalışmış, 26 yılı aşkın bir süre Genel Koordinatör  ve  İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır.  Sn. Ayhan YAVRUCU, kurucularımızın büyük önem verdiği kurumsallaşma sürecini başarılı bir şekilde yönetmiş, Topluluğumuzun yazılı kurallar ve prosedürlerle yönetilen bir yapıya kavuşmasına, güçlü ve saygın bir şirket olmasına önemli katkılar yapmıştır. Sn. Ayhan YAVRUCU Topluluğumuzun isabetli yeni yatırımlarla büyümesi ve gelişmesinde bilgisi, tecrübesi ve uzak görüşlülüğüyle öncü rol üstlenmiştir.
Sn. Ayhan YAVRUCU'ya Topluluğumuza yaptığı eşsiz hizmetleri ve katkıları için teşekkürlerimizi sunuyor, yaşamının bundan sonraki bölümünde mutluluklar diliyoruz.
Alarko Şirketler Topluluğu İcra Kurulu Başkanlığına 01.10.2021 tarihi itibarıyla Sn. Ümit Nuri YILDIZ atanmıştır. Sn. Ümit Nuri YILDIZ 23 yıldır Alarko Şirketler Topluluğu'na hizmet vermekte olup, Alarko Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini başarıyla yürütmektedir. Sn. Ümit Nuri YILDIZ, Alarko Holding A.Ş. ve bağlı ortaklıklarında da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Kendisini tebrik ediyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz.
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957312


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