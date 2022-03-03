***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.03.2022 21:28
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin %50 oranında ortağı olduğu Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. - Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. Ortak Girişimi'nin Bükreş Metro Otoritesi (Metrorex SA) tarafından açılmış olan, "Bükreş Uluslararası Havalimanı Demiryolu Bağlantısı 6. Metro Kesimi Lot 1.1: 1 Mayıs-Otopeni arası inşaat işlerinin dizayn ve yapımı işi" ihalesine verdiği teklifin, işveren tarafından kazanan teklif olarak açıklandığı, gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasını müteakip sözleşme müzakerelerine davet edilmemizin beklendiği daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.
İşveren İdare, bugün (03.03.2022) tarihli yazısı ile Şirketimizi 08.03.2022 tarihinde sözleşme imzalamak üzere davet etmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007094
BIST
18:052.023
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 37,20
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.047
En Düşük
2.009
18:0514,1373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0475
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
18:0515,6857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0235
|Açılış
|: 15,6600
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|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
18:05879,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 7,25
|Açılış
|: 879,52
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
881,45
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BUCIM
|2,02
|6.027.730
|% 13,48
|
|ASUZU
|45,12
|44.897.975
|% 10,00
|
|PKENT
|374,00
|21.122.104
|% 10,00
|
|KOZAL
|128,90
|1.153.549.177
|% 9,98
|
|KOZAA
|21,96
|516.438.403
|% 9,96
|
|KZBGY
|44,10
|13.280.483
|% -10,00
|
|AKFGY
|3,25
|144.102.858
|% -9,97
|
|BASCM
|3,65
|1.489.393
|% -9,88
|
|SANEL
|9,12
|10.851.447
|% -8,16
|
|KONKA
|10,35
|148.047.279
|% -6,59
|
|KRDMD
|13,61
|4.503.194.403
|% 5,83
|
|THYAO
|25,94
|3.532.525.765
|% -0,15
|
|EREGL
|35,34
|3.515.778.363
|% 2,49
|
|ASELS
|23,82
|2.135.633.482
|% 3,75
|
|GARAN
|11,78
|1.813.182.422
|% 1,38
|
|KRDMD
|13,61
|4.503.194.403
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,66
|803.716.280
|% 0,27
|
|PETKM
|7,90
|1.340.537.770
|% 3,40
|
|GARAN
|11,78
|1.813.182.422
|% 1,38
|
|DOHOL
|2,65
|362.334.309
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1004
|14,1404
|% 0,36
|
|Euro
|15,6012
|15,6953
|% -0,09
|
|Sterlin
|18,7855
|18,8797
|% -0,19
|
|Frank
|15,3109
|15,4032
|% 0,42
|
|Riyal
|3,7535
|3,7723
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|12,94
|
|Altın Gr.
|879
|879
|6,98
|
|Cumhuriyet
|5.812
|5.900
|-4,00
|
|Tam
|5.792
|5.938
|12,04
|
|Yarım
|2.799
|2.873
|5,82
|
|Çeyrek
|1.404
|1.436
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,20
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,02
|
|B. Petrol
|111
|111
|-2,29
|
Seans Raporu
18:05
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17:58TSGYO
Yüzde 5.45 oranında artışla 3.29 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 357, 674 adet işlem
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17:57IHAAS
Yüzde 6.64 oranında artışla 11.41 lira fiyatla işlem gören hissede 311, 976 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 3 artarak (% 1.96 ) 1, 835
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAYLA, KOZAL, KOZAA, PKENT, EDIP, ISKUR, IPEKE
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, BASCM, AKFGY