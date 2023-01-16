***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş.'nin Adana İli, Karaisalı İlçesi, Çukur Mahallesi Mevkiinde bulunan 76 MWe kapasiteli Karakuz Barajı ve Hidroelektrik Santralı bünyesinde kurulması planlanan 1,5323 MWp gücündeki ilave yardımcı kaynak Güneş Enerjisi Santrali projesi ile ilgili, 23.11.2006 tarihli ve EÜ/984-3/745 lisans numaralı mevcut üretim lisansının birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesine ilişkin tadil talebi, 16.01.2023 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen, 05.01.2023 tarihli ve 11539-13 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararı ile uygun bulunmuştur.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102679BIST