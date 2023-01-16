***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.01.2023 18:56
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş.'nin Adana İli, Karaisalı İlçesi, Çukur Mahallesi Mevkiinde bulunan 76 MWe kapasiteli Karakuz Barajı ve Hidroelektrik Santralı bünyesinde kurulması planlanan 1,5323 MWp gücündeki ilave yardımcı kaynak Güneş Enerjisi Santrali projesi ile ilgili, 23.11.2006 tarihli ve EÜ/984-3/745 lisans numaralı mevcut üretim lisansının birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesine ilişkin tadil talebi, 16.01.2023 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen, 05.01.2023 tarihli ve 11539-13 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararı ile uygun bulunmuştur.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102679
BIST
18:055.208
En Yüksek
|Değişim
|: 4,47%
|| 222,81
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.208
En Düşük
4.981
18:0518,7930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0107
|Açılış
|: 19,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
18:0520,3462
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0047
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
18:051.157,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,79
|Açılış
|: 1.157,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GUBRF
|292,70
|1.581.976.398
|% 10,00
|
|SDTTR
|75,35
|352.904.622
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|3.144.207
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|20.493.441
|% 10,00
|
|HALKB
|11,88
|723.769.272
|% 10,00
|
|ATSYH
|118,80
|3.565.637
|% -5,56
|
|POLTK
|1.640,00
|105.582.902
|% -4,66
|
|IMASM
|263,20
|26.895.002
|% -4,29
|
|ULUFA
|7,39
|9.830.788
|% -3,27
|
|BALAT
|23,90
|1.110.606
|% -3,24
|
|THYAO
|144,40
|9.813.045.150
|% 7,20
|
|EREGL
|41,02
|5.253.564.776
|% 1,64
|
|KOZAL
|574,00
|5.053.843.602
|% 8,10
|
|KRDMD
|18,93
|4.576.792.368
|% 1,39
|
|TUPRS
|540,30
|4.553.359.673
|% 5,90
|
|EKGYO
|8,18
|4.508.677.325
|% 3,81
|
|ODAS
|8,97
|3.430.845.162
|% -2,92
|
|YKBNK
|9,73
|2.558.325.296
|% 5,65
|
|KRDMD
|18,93
|4.576.792.368
|% 1,39
|
|AKBNK
|17,27
|3.550.131.278
|% 4,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7859
|18,7930
|% 0,06
|
|Euro
|20,3403
|20,3462
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,8586
|22,9732
|% -0,23
|
|Frank
|20,2018
|20,3235
|% -0,00
|
|Riyal
|4,9877
|5,0127
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-5,40
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.914
|-62,00
|
|Tam
|7.837
|7.903
|93,00
|
|Yarım
|3.819
|3.867
|45,00
|
|Çeyrek
|1.915
|1.934
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,22
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,62
|14,64
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,47
|84,47
|-0,81
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PAMEL
Yüzde 9.96 oranında artışla 262.70 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 114 adet işlem
-
17:58TLMAN
Yüzde 9.96 oranında artışla 56.30 lira fiyatla işlem gören hissede 308, 256 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 167, 14 artarak (% 3.77 ) 4, 595
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAA, AKCNS, OTTO, SOKE, UMPAS, VKING, SMRTG, CMBTN, KERVN, TLMAN
-
17:56
KNFRT, KOZAL, KTSKR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında