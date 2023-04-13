***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2023 22:34
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından
Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan Sayın Mahmut Tayfun ANIK'ın yerine, Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yapılan değerlendirme sonrasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak Sayın Lale ERGİN'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasını teminen SPK nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına,
SPK'nın olumsuz görüş bildirmemesi halinde, Sayın Mahmut Tayfun ANIK'ın istifası üzerine boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Sayın Lale ERGİN'in atanmasına ve işbu hususun ilk Genel Kurul toplantısında hissedarların onayına sunulmasına,
karar verilmştir.
Sayın Lale ERGİN'in özgeçmiş bilgileri ve bağımsızlık beyanı ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137838
BIST
18:055.136
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -10,56
|Açılış
|: 5.165
|
|Önceki Kapanış
|: 5.146
|
5.196
En Düşük
5.132
18:0519,3360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0301
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,6157
En Düşük
19,2915
18:0521,3815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1560
|Açılış
|: 21,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5800
|
21,6142
En Düşük
21,1879
18:051.268,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 17,04
|Açılış
|: 1.268,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
|
1.283,13
En Düşük
1.249,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|110,00
|34.108.947
|% 10,00
|
|BALAT
|16,94
|1.561.581
|% 10,00
|
|POLTK
|2.208,60
|26.706.341
|% 10,00
|
|CRFSA
|63,85
|115.247.396
|% 9,99
|
|SONME
|32,14
|27.963.674
|% 9,99
|
|MEGAP
|3,59
|93.654.081
|% -40,37
|
|MEGAP
|3,59
|93.654.081
|% -40,37
|
|KZBGY
|20,14
|346.128.850
|% -7,27
|
|ONCSM
|101,20
|98.580.336
|% -6,30
|
|SAFKR
|13,38
|53.570.652
|% -6,24
|
|THYAO
|137,10
|5.228.301.894
|% 2,77
|
|KOZAL
|22,78
|4.828.322.392
|% 2,15
|
|EREGL
|36,30
|3.198.442.070
|% 0,11
|
|ISCTR
|12,12
|2.488.725.454
|% -1,30
|
|SISE
|44,50
|2.028.333.540
|% 0,23
|
|KOZAL
|22,78
|4.828.322.392
|% 2,15
|
|ISCTR
|12,12
|2.488.725.454
|% -1,30
|
|EKGYO
|7,00
|1.265.475.313
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,47
|291.689.505
|% -3,52
|
|YKBNK
|10,32
|1.114.574.315
|% -0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3275
|19,3389
|% 0,17
|
|Euro
|21,3678
|21,3845
|% 0,75
|
|Sterlin
|24,1434
|24,2645
|% 0,43
|
|Frank
|21,6738
|21,8043
|% 0,99
|
|Riyal
|5,1387
|5,1644
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.040
|2.041
|25,53
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|16,63
|
|Cumhuriyet
|8.691
|8.822
|180,00
|
|Tam
|8.701
|8.785
|110,00
|
|Yarım
|4.249
|4.299
|54,00
|
|Çeyrek
|2.125
|2.149
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,84
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|16,04
|16,06
|0,21
|
|B. Petrol
|86,22
|86,22
|-1,11
|