***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafındanŞirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan Sayın Mahmut Tayfun ANIK'ın yerine, Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yapılan değerlendirme sonrasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak Sayın Lale ERGİN'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasını teminen SPK nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına,SPK'nın olumsuz görüş bildirmemesi halinde, Sayın Mahmut Tayfun ANIK'ın istifası üzerine boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Sayın Lale ERGİN'in atanmasına ve işbu hususun ilk Genel Kurul toplantısında hissedarların onayına sunulmasına,karar verilmştir.Sayın Lale ERGİN'in özgeçmiş bilgileri ve bağımsızlık beyanı ekte yer almaktadır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137838BIST