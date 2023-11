***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









ALARKO HOLDİNG A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Açıklamalar

Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından

Şirketimiz ile Kazakistan Cumhuriyeti Çimkent Valiliği (Akimat of Shymkent city, Republic of Kazakhstan) arasında Kazakistan Cumhuriyeti'nin Çimkent şehrinde seralara ilişkin yatırım projelerin planlanması ve uygulanmasına yönelik karşılıklı anlayış ve işbirliği oluşturmayı konu alan ön iyi niyet protokolünün (Memorandum of Understanding) imzalanmasına,

karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.