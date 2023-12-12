***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Alarko Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından, Alser Alarko Sermaye Yatırımları Holding Anonim Şirketi'nin 320.000.000,00 TL olan esas sermayesinin 550.000.000,00 TL'ye tezyidi nedeniyle sermaye artışına 230.000.000,00 TL (İkiyüzotuzmilyon Türk Lirası) ile iştirak etmeye, genel kurul kararı gereğince iştirakin tamamının ödenmesine,karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir..http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225007BIST