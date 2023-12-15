***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Alarko Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından,Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis, İşletme ve Ticaret A.Ş.' nin 92.500.000,00 TL olan esas sermayesinin 350.00.000,00 TL'ye tezyidi nedeniyle sermaye artışına 257.500.000,00 TL (İki yüz elli yedi milyon beş yüz bin Türk Lirası) ile iştirak etmeye, genel kurul kararı gereğince iştirakin tamamının ödenmesine,karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226223BIST