***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından,- Hisselerinin tamamına sahip olduğumuz iştirakimiz Aldem Alarko Konut İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin ("Aldem Alarko") 50.000,00 TL olan esas sermayesinin (i) 3.500.000,00 TL'lik kısmının Şirketimizin Aldem Alarko'ya tahsis ettiği nakdi sermaye avansından ve (ii) 1.450.000,00 TL'lik kısmının nakden karşılanmak üzere, 4.950.000,00 TL artırılarak, 5.000.000,00 TL'ye tezyidi nedeniyle, nakden arttırılan kısma 1.450.000,00 TL ile iştirak etmeye,- Hisselerinin tamamına sahip olduğumuz iştirakimiz Alarko Havacılık Endüstri Yatırımları A.Ş.'nin 30.000.000,00 TL olan esas sermayesinin 320.000.000,00 TL artırılarak, 350.000.000,00 TL'ye tezyidi nedeniyle, nakden arttırılan kısma 320.000.000,00 TL ile iştirak etmeye,- Tüm Tesisat ve İnşaat Anonim Şirketi'nin 141.000,-TL olan esas sermayesinin 250.000,- TL'ye tezyidi nedeniyle sermaye artışına 109.000,-TL ile iştirak etmeye,karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258920BIST