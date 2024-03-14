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***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.03.2024 20:09
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından,
-  Hisselerinin tamamına sahip olduğumuz iştirakimiz Aldem Alarko Konut İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin ("Aldem Alarko") 50.000,00 TL olan esas sermayesinin (i) 3.500.000,00 TL'lik kısmının Şirketimizin Aldem Alarko'ya tahsis ettiği nakdi sermaye avansından ve (ii) 1.450.000,00 TL'lik kısmının nakden karşılanmak üzere, 4.950.000,00 TL artırılarak, 5.000.000,00 TL'ye tezyidi nedeniyle, nakden arttırılan kısma 1.450.000,00 TL ile iştirak etmeye,
-  Hisselerinin tamamına sahip olduğumuz iştirakimiz Alarko Havacılık Endüstri Yatırımları  A.Ş.'nin 30.000.000,00 TL olan esas sermayesinin 320.000.000,00 TL artırılarak, 350.000.000,00 TL'ye tezyidi nedeniyle, nakden arttırılan kısma 320.000.000,00 TL ile iştirak etmeye,
-  Tüm Tesisat ve İnşaat Anonim Şirketi'nin  141.000,-TL olan esas sermayesinin 250.000,- TL'ye tezyidi nedeniyle sermaye artışına 109.000,-TL ile iştirak etmeye,
karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258920


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