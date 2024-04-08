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***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.04.2024 19:46
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bağlı Ortaklığımız Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Alarko Tarım") Yönetim Kurulunun 26.03.2024 tarihli kararı uyarınca  
-  Tarım alanında faaliyet gösteren Beybur Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi ("Beybur Tarım"), 50.000,00 TL olan sermayesini 300.000.000,00 TL'ye çıkarmaya karar vermiş olup söz konusu sermaye artırımına iştirak edilmesine, 
-  Bu kapsamda taahhüt edilen 299.950.000,00 TL sermaye tutarının Alarko Tarım'ın Beybur Tarım'dan olan nakit alacağından karşılanmasına ve
-  Sermaye artırımı ile ihraç edilecek ve şirketin toplam sermayesinin %99,98'ine tekabül edecek 299.950.000,00 TL nominal değerli 299.950.000 adet payın Alarko Tarım tarafından edinilmesine, 
karar verildiği daha önceden kamuoyuna duyurulmuştu. 
Alarko Tarım Yönetim Kurulu'nun söz konusu finansal duran varlık edinimine ilişkin 08.04.2024 tarihli yeni kararı uyarınca,
-  Sermaye artışına iştirak etmeden önce, Beybur Tarım'ın 50.000 TL tutarındaki mevcut sermayesinin %100'üne denk gelen 50.000 hissenin 50.000,00 TL bedelle devralınmasına,
-  Hisse devri gerçekleştikten sonra Beybur Tarım'ın 50.000,00 TL olan sermayesini 300.000.000,00 TL'ye çıkarmayı planladığı sermaye artırımına iştirak edilmesine, 
-  Bu kapsamda taahhüt edilen 299.950.000,00 TL tutarındaki sermayenin Alarko Tarım'ın Beybur Tarım'dan olan nakit alacağından karşılanmasına ve 
-  Sermaye artırımı ile ihraç edilecek 299.950.000,00 TL nominal değerli 299.950.000 adet payın Alarko Tarım tarafından edinilmesine,
karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
                          
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271176


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