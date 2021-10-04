***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.10.2021 23:01
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÜMİT NURİ YILDIZ TOPLULUK İCRA KURULU BAŞKANI Ekonomist YÖNETİM KURULU ÜYESİ, GENEL MÜDÜR ALARKO TOPLULUĞU BÜNYESİNDEKİ ÇEŞİTLİ ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966736
BIST
18:051.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,09
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.408
En Düşük
1.394
18:058,8586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0114
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8640
En Düşük
8,8455
18:0510,3210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0271
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3210
En Düşük
10,2916
18:05503,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,85
|Açılış
|: 503,23
|
|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
505,07
En Düşük
497,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FORMT
|1,43
|75.334.525
|% 10,00
|
|MAREN
|10,05
|890.039.861
|% 9,96
|
|AGYO
|3,09
|2.625.468
|% 9,96
|
|GARFA
|14,15
|2.459.478
|% 9,95
|
|NUGYO
|10,28
|12.133.707
|% 9,95
|
|BIOEN
|27,00
|242.789.893
|% -10,00
|
|OYLUM
|7,79
|4.128.816
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|7.924.377
|% -9,83
|
|UTPYA
|19,93
|4.172.768
|% -7,30
|
|YBTAS
|9.259,80
|236.101
|% -7,30
|
|GARAN
|9,22
|1.535.373.820
|% -0,65
|
|THYAO
|13,87
|1.049.623.657
|% -1,28
|
|MAREN
|10,05
|890.039.861
|% 9,96
|
|TUPRS
|116,00
|732.535.657
|% 2,20
|
|YKBNK
|2,38
|507.688.607
|% -0,42
|
|YKBNK
|2,38
|507.688.607
|% -0,42
|
|GARAN
|9,22
|1.535.373.820
|% -0,65
|
|ODAS
|1,43
|170.392.960
|% 3,62
|
|EKGYO
|1,79
|165.363.268
|% 1,13
|
|MAREN
|10,05
|890.039.861
|% 9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8571
|8,8586
|% 0,13
|
|Euro
|10,2830
|10,3210
|% 0,26
|
|Sterlin
|12,0089
|12,0691
|% 0,41
|
|Frank
|9,5324
|9,5898
|% 0,58
|
|Riyal
|2,3530
|2,3648
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.770
|-0,58
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,81
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|-9,00
|
|Tam
|3.292
|3.374
|-4,20
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|-2,03
|
|Çeyrek
|798
|816
|-1,02
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,71
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,00
|
|B. Petrol
|81,28
|81,28
|0,00
|