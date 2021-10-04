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***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.10.2021 23:01



***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÜMİT NURİ YILDIZ TOPLULUK İCRA KURULU BAŞKANI Ekonomist YÖNETİM KURULU ÜYESİ, GENEL MÜDÜR ALARKO TOPLULUĞU BÜNYESİNDEKİ ÇEŞİTLİ ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYESİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966736


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AGYO 3,09 2.625.468 % 9,96  
GARFA 14,15 2.459.478 % 9,95  
NUGYO 10,28 12.133.707 % 9,95  
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Riyal 2,3530 2,3648 % -0,04  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.768 1.770 -0,58  
Altın Gr. 503 503 1,81  
Cumhuriyet 3.305 3.355 -9,00  
Tam 3.292 3.374 -4,20  
Yarım 1.591 1.632 -2,03  
Çeyrek 798 816 -1,02  
Gümüş.Ons 22,66 22,71 0,14  
Gümüş Gr. 6,45 6,46 -0,00  
B. Petrol 81,28 81,28 0,00  
Seans Raporu 18:05
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