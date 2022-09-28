***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.09.2022 21:37
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Y
14:013.206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 7,44
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.161
14:0118,5477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0296
|Açılış
|: 18,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
14:0118,0826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0628
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1093
En Düşük
17,8996
14:01983,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,81
|Açılış
|: 983,72
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler14:01
|UFUK
|55,55
|1.518.050
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|1.864.941
|% 9,83
|
|PRKME
|13,08
|60.826.375
|% 9,00
|
|KGYO
|18,87
|44.314.260
|% 7,83
|
|ISGYO
|6,65
|13.845.619
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.260.760
|% -9,83
|
|ZOREN
|3,15
|501.762.105
|% -8,70
|
|KMPUR
|53,40
|171.257.634
|% -8,01
|
|CMENT
|54,70
|100.680
|% -7,29
|
|THYAO
|70,00
|1.965.496.520
|% 1,52
|
|HEKTS
|57,30
|1.414.432.191
|% -3,70
|
|ASELS
|29,70
|1.309.206.387
|% 3,34
|
|SASA
|66,05
|1.054.527.425
|% -2,29
|
|YKBNK
|7,14
|1.012.115.702
|% 1,13
|
|SKBNK
|1,88
|433.377.878
|% 1,08
|
|EKGYO
|3,93
|740.574.774
|% 1,55
|
|TSKB
|2,42
|389.734.150
|% 3,42
|
|ZOREN
|3,15
|501.762.105
|% -8,70
|
|YKBNK
|7,14
|1.012.115.702
|% 1,13
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5326
|18,5477
|% 0,16
|
|Euro
|18,0640
|18,0826
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,0136
|20,1140
|% -0,36
|
|Frank
|18,8631
|18,9768
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9175
|4,9422
|% 0,41
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|-11,64
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-3,68
|
|Cumhuriyet
|6.574
|6.674
|-58,00
|
|Tam
|6.619
|6.679
|-102,00
|
|Yarım
|3.220
|3.265
|-50,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.633
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,67
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,16
|-0,08
|
|B. Petrol
|88,51
|88,51
|0,46
|