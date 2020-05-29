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***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

29.05.2020 18:44
GÜNCEL HABERLER



***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/05/2020
Karar Sayısı
804
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN 
KARAR TARİHİ : 29.05.2020
KARAR SAYISI :  804
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN  II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIMIZDIR.
1 – Ortaklığın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan ve 31.03.2020 tarihinde sona eren üç aylık ara döneme ait konsolide finansal tabloları ve faaliyet raporu  tarafımızdan incelenmiştir.
2 – Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
3 – Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolar konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, Ortaklığın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Faaliyet raporu işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte Ortaklığın finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıtmaktadır.
Saygılarımızla,
                                       




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847819


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRSHL 63,25 11.913.183 % 10,00  
ISBTR 58.900,00 1.631.752 % 9,99  
PKENT 188,50 2.474.454 % 9,98  
FENER 11,83 203.792.841 % 9,94  
EGGUB 66,40 5.944.724 % 9,93  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3704 8,4124 % 0,02  
Frank 7,0640 7,1066 % 0,38  
Riyal 1,8106 1,8197 % 0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.735 1.736 16,80  
Altın Gr. 380 380 3,96  
Cumhuriyet 2.466 2.497 23,80  
Tam 2.538 2.566 16,90  
Yarım 1.239 1.253 12,00  
Çeyrek 619 627 5,90  
Gümüş.Ons 17,85 17,89 0,50  
Gümüş Gr. 3,91 3,91 0,10  
B. Petrol 35,82 35,82 -0,21  
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