***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
11.01.2023 20:26
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından
Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nde Sayın Burak KOÇER'in istifası üzerine boşalan üyeliğe Nihal Mashaki SEÇKİN'in seçilmesine,
Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Sayın Burak KOÇER'in istifası üzerine boşalan üyeliğe Nihal Mashaki SEÇKİN'in seçilmesine ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak atanmasına,
karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100537
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|SDTTR
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|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.748.340
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|44.413.792
|% 9,93
|
|DIRIT
|7,43
|1.855.034
|% 9,91
|
|MAKIM
|25,48
|175.755.176
|% 7,06
|
|EPLAS
|34,92
|11.579.122
|% -10,00
|
|GOZDE
|21,06
|359.106.616
|% -10,00
|
|EGGUB
|90,00
|75.067.262
|% -10,00
|
|CLEBI
|531,90
|56.493.133
|% -10,00
|
|KONYA
|3.043,50
|204.772.401
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|
|THYAO
|125,30
|8.781.311.629
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|EREGL
|36,84
|6.412.869.808
|% -2,69
|
|ASELS
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|5.741.815.971
|% -9,20
|
|TUPRS
|473,00
|4.554.514.704
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|
|KOZAL
|518,80
|4.541.863.679
|% -7,85
|
|EKGYO
|8,08
|3.385.422.887
|% -4,94
|
|YKBNK
|8,59
|3.612.287.033
|% -9,86
|
|KRDMD
|17,19
|4.463.411.806
|% -5,24
|
|SKBNK
|2,55
|593.152.768
|% -6,59
|
|KATMR
|2,09
|423.474.396
|% -9,91
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,7645
|18,7746
|% 0,00
|
|Euro
|20,1717
|20,1957
|% 0,17
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|Sterlin
|22,7233
|22,8373
|% -0,10
|
|Frank
|20,0828
|20,2037
|% -0,90
|
|Riyal
|4,9815
|5,0065
|% -0,08
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.878
|-0,80
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.668
|7.736
|1,00
|
|Yarım
|3.725
|3.785
|1,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.892
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,45
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,12
|14,14
|-0,13
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|B. Petrol
|82,59
|82,59
|2,49
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