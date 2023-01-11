***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafındanŞirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nde Sayın Burak KOÇER'in istifası üzerine boşalan üyeliğe Nihal Mashaki SEÇKİN'in seçilmesine,Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Sayın Burak KOÇER'in istifası üzerine boşalan üyeliğe Nihal Mashaki SEÇKİN'in seçilmesine ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak atanmasına,karar verilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100537BIST