***ALARK* *AYES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***ALARK******AYES*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler AYES, ALARK11.05.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaALARKO HOLDING ALARK 0,138 0,1173AYES CELIK HASIR VE CIT AYES 0,15 0,15http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935830BIST