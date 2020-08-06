***ALARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 12:44
***ALARK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALARK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865864
BIST
17:101.049
En Yüksek
|Değişim
|: -3,94%
|| -43,00
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
17:107,2934
En Yüksek
|Değişim
|: 3,53%
|| 0,2488
|Açılış
|: 7,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3108
En Düşük
7,0287
17:108,6657
En Yüksek
|Değişim
|: 3,45%
|| 0,2890
|Açılış
|: 8,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6770
En Düşük
8,3315
17:10484,65
En Yüksek
|Değişim
|: 4,95%
|| 22,87
|Açılış
|: 485,54
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
486,13
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|5,50
|34.095.154
|% 10,00
|
|RTALB
|47,18
|96.224.011
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|38.038.622
|% 9,97
|
|ULUUN
|10,71
|220.944.713
|% 9,96
|
|ERSU
|4,42
|31.478.713
|% 9,95
|
|DZGYO
|8,37
|22.328.152
|% -10,00
|
|DGGYO
|7,47
|1.496.842
|% -10,00
|
|JANTS
|89,10
|5.901.274
|% -10,00
|
|KONYA
|388,80
|36.803.432
|% -10,00
|
|TUCLK
|5,04
|4.213.506
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,93
|2.204.046.611
|% -7,66
|
|GARAN
|6,55
|1.333.017.887
|% -3,39
|
|SISE
|5,96
|1.069.382.435
|% -4,49
|
|AKBNK
|4,76
|1.042.969.341
|% -5,18
|
|ASELS
|15,78
|960.857.471
|% -6,29
|
|EKGYO
|1,93
|2.204.046.611
|% -7,66
|
|ODAS
|2,16
|575.816.481
|% -7,69
|
|YKBNK
|2,06
|464.593.285
|% -2,37
|
|AKBNK
|4,76
|1.042.969.341
|% -5,18
|
|GARAN
|6,55
|1.333.017.887
|% -3,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5567
|9,6046
|% 3,73
|
|Frank
|7,9696
|8,0176
|% 3,16
|
|Riyal
|1,9381
|1,9478
|% 3,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.063
|2.064
|25,35
|
|Altın Gr.
|483
|483
|21,71
|
|Cumhuriyet
|3.203
|3.339
|244,50
|
|Tam
|3.299
|3.455
|271,30
|
|Yarım
|1.601
|1.674
|120,20
|
|Çeyrek
|803
|842
|64,00
|
|Gümüş.Ons
|28,27
|28,31
|1,33
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,52
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|B. Petrol
|45,59
|45,59
|0,40
|
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